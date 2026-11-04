De Natalia Oreiro y Lali Espósito a Mario Pergolini: los mensajes contra el ataque a mujeres trans en Palermo

Natalia Oreiro, Lali Espósito y Mario Pergolini formaron parte de una amplia lista de personalidades que reaccionaron tras el repudiable hecho de violencia contra mujeres trans en Palermo. Con mensajes de distintos tonos y enfoques, las voces más reconocidas de la música, la televisión y los medios se sumaron a una conversación que trascendió el ámbito artístico y puso el foco en una situación que continúa generando preocupación.

El repudio de las celebridades argentinas contra el ataque a mujeres trans en Palermo

Natalia Oreiro, Lali Espósito y Mario Pergolini estuvieron entre las figuras que se pronunciaron luego de que se conociera un violento episodio ocurrido en los Bosques de Palermo, donde un grupo de mujeres trans fue agredido por jóvenes que registraron lo sucedido. A medida que se conocieron imágenes y testimonios sobre lo ocurrido, numerosas personalidades utilizaron sus espacios para manifestar su preocupación por lo sucedido y para reclamar respuestas.

Entre las voces que se pronunciaron estuvo Mario Pergolini, quien abordó el tema durante su programa en Vorterix. “Hay que hablar muy seriamente; algo tiene que suceder con estos pibes. La verdad es que es un grado preocupante de estupidez”, comentó. Además, destacó: “Es una locura total, es un grado de imbecilidad importante. Si alguno conoce a estos pibes, sabe quiénes son, identifiquémoslo, pongámoslo; entiendo que son menores, no quiero correrme de nada legal, pero no sé, hay que hacer algo”.

Una de las declaraciones que más repercusión tuvo fue la de Flor de la V, quien reflexionó sobre las condiciones que atraviesa la comunidad trans y el impacto de discursos de odio. “La deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es tan enorme que hace que sucedan este tipo de cosas”, expresó. Agregó: “El problema es cuando nos hacen creer que algunas vidas valen más que otras y cuando una sociedad se empieza a divertir con este tipo de cosas”.

El mensaje de Tini Stoessel contra el ataque a mujeres trans

Por su parte, Tini Stoessel compartió en sus redes sociales un escrito donde se refirió a lo sucedido en Palermo. “Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A cazarlas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir explicando que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo? ¿Cuánto más se le puede exigir a la comunidad LGBTQ+?”, escribió.

Luego añadió: “Tantos años luchando por derechos que deberían haber sido incuestionables desde el primer día. La gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado. La lucha sigue, sí, pero qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir. Todo mi amor, mi respeto y mi apoyo a la comunidad trans”.

De Lali Espósito y Natalia Oreiro a María Becerra: Los mensajes contra la violencia contra las mujeres trans en Palermo

María Becerra manifestó su preocupación por lo ocurrido y convocó a no naturalizar situaciones de violencia. “Lo que pasó con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia. ¡¡Esto no puede seguir pasando!! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”.

El mensaje de María Becerra contra el ataque a mujeres trans

Por su parte, Lali Espósito cuestionó el tratamiento que se le dio al tema y puso el foco en la relevancia de los hechos denunciados. “Veo a algunos medios más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Personas trans que están trabajando en la calle... total normalidad y silencio”, mencionó.

Otra de las artistas que se manifestó fue Emilia Mernes. A través de sus redes sociales compartió un mensaje contundente en rechazo a la agresión. “Caza de travestis. Salieron a cazar travestis. A matarlas por su identidad. ¡¡¡No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia!!! ¡¡¡NO podemos permitir que estas cosas sucedan!!! REPUDIO TOTAL”, expresó.

Los mensajes de Sofía Gonet y Emilia Mernes contra el ataque a mujeres trans

Sofía “La Reini” Gonet fue otra de las figuras que reclamó mayor visibilidad para el caso y avances en la identificación de los responsables. “Los medios tienen que cubrir esto constantemente, ¿dónde están los agresores? ¿Cómo que todavía no están detenidos? ¿Dónde están las fotos? Quiero ver sus caras por todos lados. Quiero justicia. ¿Cómo están las víctimas? ¿En qué estado se encuentran?”, escribió.

Las repercusiones también incluyeron a Natalia Oreiro y Gimena Accardi, quienes difundieron un mensaje elaborado por Fundación Huésped junto a una serie de placas informativas sobre el caso. “Parece una película de terror. Pero esto pasó en la Ciudad de Buenos Aires en 2026, hace dos días. Un grupo de jóvenes se cubrió la cara, persiguió, insultó y corrió a palazos a un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales. Lo filmó y lo subió a redes sociales”, señalaba el material.

Los mensajes de Esteban Lamothe y Natalia Oreiro contra el ataque a mujeres trans

Natalia Oreiro, Lali Espósito y Mario Pergolini estuvieron entre las figuras que se pronunciaron tras el ataque a mujeres trans en Palermo, un episodio que generó rápidamente repercusiones. A sus expresiones se sumaron las de artistas, actores, conductores y referentes públicos que eligieron manifestar su posición sobre lo ocurrido, consolidando una amplia cadena de mensajes vinculados al caso.

VDV