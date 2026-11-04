De Valeria Mazza y Carla Pereyra a Angie Landaburu: todos los looks de la Gala Anual del Hospital Austral en el Palacio Duhau

Este miércoles se llevó a cabo la 19° edición de la Gala Anual que realizan Valeria Mazza y Alejandro Gravier todos los años en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, con el objetivo de recaudar fondos a beneficio del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral. Se trata de uno de los encuentros solidarios más tradicionales del calendario social del país, en el que todo lo recaudado se destina a mejorar y equipar las instalaciones del centro médico, contribuyendo a la atención de bebés, niños y adolescentes.

En una noche que reunió a destacadas figuras del espectáculo, la moda y la sociedad, Carla Pereyra, Cande Ruggeri y Angie Landaburu estuvieron entre los famosos presentes y se destacaron por sus elecciones de estilo. Los invitados aprovecharon esta velada para lucir sus looks de gala, con propuestas que combinaron elegancia y glamour en una de las citas más esperadas del año.

Alejandro Gravier y Valeria Mazza en la Gala Anual del Hospital Universitario Austral

Los looks de la Gala Anueal Astral que realiza Valeria Mazza

Para conducir la Gala Anual Austral, Valeria Mazza eligió un diseño exclusivo de alta costura de Gabriel Lage, que pertenece a su nueva colección 2027. La pieza fue confeccionada en brocato de seda natural con laminado en platino, una técnica textil que aporta luminosidad y textura tridimensional.

Alejandro Gravier, Taína Gravier, Valeria Mazza y Benicio Gravier

Uno de los detalles más llamativos del diseño fue la espalda completamente descubierta, que sumó un toque sensual y contrastó con la riqueza textil del brocato. La creación combinó el trabajo artesanal característico del atelier con una silueta de impronta contemporánea, en una apuesta de alta costura pensada especialmente para la ocasión.

Gabriel Lage y Valeria Mazza

Para completar el look, la modelo optó por llevar el pelo suelto y un maquillaje que realzó sus facciones con labios rosados y una mirada definida. Los accesorios delicados acompañaron la propuesta sin restarle protagonismo al vestido. El estilismo estuvo a cargo de Los García.

El impactante vestido de Valeria Mazza que diseñó Gabriel Lage

Carla Pereyra brilló con un vestido negro largo de un solo hombro, una apuesta clásica de gala que se destacó por su silueta entallada y una pronunciada abertura lateral en la falda. El diseño incorporó un detalle de aplique metálico sobre uno de los hombros, que funcionó como punto de atención y aportó un toque de brillo al conjunto.

La modelo, empresaria y esposa de Diego Simeone completó el estilismo con sandalias de tiras finas y taco alto, una cartera pequeña negra y aros dorados. En tanto, eligió un peinado tirante con raya al medio y un maquillaje de acabado luminoso, con labios en tono rosado.

Carla Pereyra dijo presente en la Gala Anual del Hospital Universitario Austral

Angie Landaburu apostó por un look de impronta glamorosa con un vestido largo de acabado metalizado en dorado. El diseño, de un solo hombro y escote asimétrico, se destacó por un drapeado central que marcó la cintura y generó pliegues diagonales sobre el torso. La falda, de caída recta y silueta fluida, acompañó el movimiento de la prenda y potenció el efecto luminoso de la tela.

Para completar el estilismo, eligió un clutch negro rígido que generó un contraste con el brillo del vestido y joyería discreta, con aros pequeños y pulseras delicadas. Además, lució un rodete tirante con raya al medio y un maquillaje de tonos cálidos, con labios rosados y una mirada definida. Una propuesta de noche en la que el dorado fue el gran protagonista.

Angie Landaburu y Cande Ruggeri junto a Nicolás Maccari en la Gala Anual del Hospital Universitario Austral

Por su parte, Cande Ruggeri eligió un vestido negro largo de inspiración minimalista, con escote strapless recto y una silueta entallada que se prolongó en una cola sobre el piso. El diseño, de líneas limpias y sin grandes ornamentos, se destacó por el contraste entre el cuerpo de la prenda y la caída fluida de la falda, que aportó movimiento al conjunto.

La modelo completó el look con un clutch pequeño al tono y joyería delicada. Llevó el cabello castaño recogido en un peinado tirante con raya al medio, que despejó el rostro y acompañó la sencillez del vestido. Su esposo, Nicolás Maccari, también apostó por un clásico de gala: traje negro, camisa blanca y corbata oscura.

Más looks de la Gala Anual Austral en el Palacio Duhau

Taína junto a sus hermanos Benicio y Tiziano Gravier

Carolina Stanley y Federico Salvai - Cristina Pérez y Luis Petri - Flavia Fernández y Alejandro Gravier

Aldana Ramos acompañó al Diseñador Gabriel Lage y Milagros Schmoll junto a Adrián Brown

Valeria Mazza y Alejandro Gravier con Peter Lamelas y su esposa, Stephanie Lynn Lamelas

Valentina Barbier se sumó a la gala con un vestido plateado de brillos, acompañada por otros invitados que apostaron por looks de etiqueta.

Fabián Medina Flores, Rocío Vivas, Alejandro Gravier, Milagros Schmoll y Adrián Brown

La Gala Anual Austral volvió a demostrar que la solidaridad y la moda pueden reunirse en una misma noche. Con Valeria Mazza y Alejandro Gravier como anfitriones, el evento reafirmó su lugar entre los encuentros benéficos más destacados del calendario social del país y renovó su compromiso con el crecimiento y la mejora de los servicios del Hospital Universitario Austral. Una vez más, distintas figuras y personalidades del espectáculo, la cultura y la sociedad se sumaron a la causa y aportaron su cuota de glamour con looks que no pasaron desapercibidos.

Fotos: Sergio Piemonte/PERFIL