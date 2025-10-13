lunes 13 de octubre del 2025
El crecimiento de una artista emergente en el arte abstracto

Con una propuesta marcada por la constancia y la pasión, una joven artista argentina viene consolidando su lugar en la escena local. Tras exponer en Córdoba y Buenos Aires, y vender obras en distintas provincias, su objetivo ahora es claro: expandirse al mundo y trascender a través de la pintura abstracta. Galería de fotosGalería de fotos

Carolina Brandan
Carolina Brandan | CONTENTCARAS
La trayectoria de los artistas emergentes suele estar atravesada por la búsqueda y la experimentación, pero también por la capacidad de aprender en cada paso. En el caso de esta creadora, cada muestra a la que es convocada se convierte en un espacio de crecimiento. Allí no solo exhibe su obra, sino que se enriquece del intercambio con galerías, curadores y colegas, generando vínculos que fortalecen su camino profesional. 

Su participación en exposiciones en Córdoba y Buenos Aires marcó un punto de inflexión. Estos escenarios no solo le dieron visibilidad, sino que le permitieron conectar con un público diverso y comprobar que su lenguaje abstracto despierta interés más allá de lo local. La venta de sus obras en varias provincias del país refuerza esta idea y abre nuevas oportunidades de circulación. 

En esta etapa, la pintura abstracta es el medio a través del cual transmite emociones y sensaciones que trascienden la palabra. Cada color y cada trazo funcionan como puente entre su mundo interior y quienes se detienen a contemplar sus piezas. Este lenguaje se convierte, así, en una herramienta de comunicación que busca conmover y dejar huella. 

 

Carolina Brandan

 

El motor de su crecimiento es la constancia. Detrás de cada exposición hay horas de trabajo, de prueba y error, de aprendizaje técnico y conceptual. Esa dedicación, unida al amor por el arte, explica el presente de una carrera que recién comienza a proyectarse. 

 “Cada muestra es un espacio de aprendizaje y crecimiento” 

Sus obras ya se exhibieron en Córdoba y Buenos Aires, y llegaron a varias provincias argentinas. 

 La meta es expandirse a nivel internacional y seguir transmitiendo a través del arte abstracto. 

Datos de contacto 

Celular: 54 351 6702164 

Facebook:  Carolina Brandán  

Instagram: @carolinabcaraffa 

