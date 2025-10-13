Mujeres que inspiran: LLEGA EL WOMEN ECONOMIC FORUM ARGENTINA 2025

CONTENTCARAS

Organizado por la Asociación Global para la Equidad y la Integridad (AGEI), el foro se ha consolidado como un espacio clave para la inspiración, la innovación y el liderazgo femenino en la región. Durante toda la jornada, se desarrollarán conferencias, paneles, capacitaciones, experiencias culturales y espacios de networking, que apuntan a promover la diversidad de voces y la construcción de un futuro más inclusivo. Lina Anllo, Directora General del WEF Argentina y presidenta de AGEI, fue reconocida como Mujer Destacada en el WEF de India 2018, Mujer de la Década en Egipto 2020, nominada Mujer del Año en Compliance London 2019 y distinguida como Líder Global y Embajadora por la Paz 2025.

Uno de los momentos más esperados será la Gala de Premiación, en la que se reconocerá a mujeres destacadas por su impacto positivo en la sociedad. La ceremonia también incluirá la entrega de la distinción a la “Integridad Institucional”, para aquellas organizaciones que se destacan por su transparencia y valores.

La grilla de speakers reúne a personalidades de distintos ámbitos. Entre ellas se encuentran Erika de Sautu Riestra, actriz de la serie En El Barro; Pata Liberati, psicóloga y referente del nuevo paradigma de liderazgo; Majo Riera, productora y co-conductora del podcast Dos Pendejas de 50; y Angie Landaburu, modelo y host del podcast Ángeles y Demonios. También participarán Fiorella Vitelli, especialista en bienestar y maternidad; Victoria Kopelowski, directora en Tulipán; Lara López Calvo, comunicadora en temas financieros; y Juana Cantillo, directora creativa de Selú, entre otras referentes nacionales e internacionales.

Además, el foro contará con la presencia de Warner Bros. y TNT Sports, que formarán parte de un panel sobre fútbol femenino y recrearán experiencias inmersivas vinculadas a dos íconos de la cultura pop: Friends y Barbie.

El WEF 2025 se extenderá más allá del evento principal, con actividades culturales y comunitarias previstas para los días 18, 19 y 21 de octubre. Entre ellas, se destacan visitas a empresas como CEAMSE, recorridos emblemáticos por Buenos Aires, propuestas gastronómicas y un exclusivo acercamiento al mercado del lujo

Con presencia en más de 150 países, el Women Economic Forum refuerza en cada edición su compromiso con el empoderamiento económico femenino. En esta ocasión, la alianza con Banco Macro permitirá potenciar el networking a través de la aplicación Macro Meets, disponible durante toda la jornada.

Más información e inscripciones: agei.net.ar

Instagram: @lina_anllo