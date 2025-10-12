Tras 14 años en pareja, Luli Fernández se separó de Cristian Cuneo Libarona. A través de sus redes sociales, la modelo confirmó la ruptura en un comunicado y reveló cuál fue el motivo que la llevó a alejarse del padre de su hijo.

Se conoció el motivo por el que se separaron Luli Fernández y Cristian Cuneo Libarona

Luli Fernández sorprendió a sus seguidores al contar que se separó de Cristian Cuneo Libarona. La modelo, que estaba en pareja hace 14 años, publicó un comunicado en el que explicó cuál fue el motivo de la ruptura y dejó en claro que no hubo terceros en discordia.

El comunicado de Luli Fernández

"Hace casi 14 años conocí a Cristian, y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso", comenzó el posteo que compartió en su cuenta de Instagram. Allí, también reflejó lo que les pasó tras la llegada al mundo de su hijo de 6 años, Indalecio: "Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó".

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona junto a su hijo Indalecio

Si bien remarcó que durante más de una decada "transitaron siempre de la mano momentos maravillosos y otros muy difíciles", Luli Fernández decidió revelar el motivo prinicipal que los llevó a separarse: "Quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos".

Por último, la conductora explicó que la separación no se resolvió en los últimos días: "Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente".

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona

Con este mensaje, Luli Fernández quiso dejar en claro que no hubo terceros involucrados ni conflictos personales. La separación, según ella misma expresó, fue una decisión madura y consensuada, marcada por el afecto y el respeto mutuo que continúan compartiendo como familia.