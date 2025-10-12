El emotivo homenaje de Antonia Audoglio a su mamá, Soledad Pastorutti, en su cumpleaños

En la antesala de que se levante el telón por última vez en La Voz Argentina, Soledad Pastorutti festeja su cumpleaños a lo grande en el Gran Rex. Con localidades agotadas, la cantante lleva a cabo su concierto Simplemente Soledad, donde celebra los 30 años de carrera sobre los escenarios. Particularmente, hoy La Sole -como es conocida popularmente- está de cumpleaños y, pese a su mega show que la mantendrá sumamente enfocada, su hija decidió homenajearla de la mejor manera.

Soledad Pastorutti recibió los mimos de su hija Antonia

Soledad Pastorutti nació el 12 de octubre de 1980 en Arequito, Santa Fe. Su salto a la fama lo dio con tan sólo 15 años cuando se presentó en el Festival de Folklore de Cosquín donde conquistó a un multitudinario público con su particular voz. En su recorrido como artista, conoció al padre de sus hijas Antonia y Regina, Jeremías Audoglio, en pleno auge de su carrera. Abocada cien por ciento a la música y a su familia, la intérprete decidió mantener al resguardo del ojo público a su clan para cuidar su intimidad.

Soledad Pastorutti y Antonia | Instagram

No obstante, esta regla hoy se flexibilizó, ya que La Sole compartió un tierno posteo que le realizó su primogénita en su cuenta personal de Instagram. “¡A mi persona favorita, feliz cumpleaños! Te amo con todo el corazón”, escribió Antonia Audoglio sobre un collage de cinco fotografías junto a su madre en diferentes etapas de su vida. Ambas, siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Asimismo, en otro post, la adolescente de 15 años escogió una imagen en blanco y negro donde juntas posaban delante de una montaña. Para coronarlo, lo musicalizó con una obra de la reina del poncho: “Me siento valiente, no sé qué decir. Te miro y me quedo, no tengo palabras para hablar de ti. Y ahora que sé que te tengo…”.

Cabe destacar que la solista confesó en una entrevista con +Caras que tanto Antonia como Regina crecen lejos de las exposiciones mediáticas, intentando destacar valores que ella cree indispensables: sencillez, compromiso y conexión con las raíces. Además, ambas crecen con el arte como horizonte, donde toman clases de canto, danza y piano, aunque el foco está puesto en disfrutar de lo que hacen y no en la exposición.

Es por esta razón que causó sorpresa el reposteo que hizo desde la cuenta de su hija. No obstante, Soledad dejó plasmado su lado más sensible y más humano que es el sentirse orgullosa de su retoña en este día tan importante para ella.

Soledad Pastorutti y Antonia | Instagram

Para Soledad Pastorutti este año fue un año sumamente especial para su vida y para la de Antonia ya que la joven celebró sus 15 años. Una fecha sumamente significativa para la cantante ya que conoció al “amor a primera vista, infinito y bello” cuando su primogénita llegó a este mundo. Desde ese entonces, ambas mantienen una conexión que perdura y se afianza con el correr del tiempo.

NB