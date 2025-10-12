Mauro Icardi publicó una foto con Amancio Vicuña y desató las críticas: “Se apropia de hijos ajenos”

Mauro Icardi volvió a ser generar polémica en las redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a la China Suárez. En el marco de la mediática situación que viven con Wanda Nara tras su divorcio, el futbolista sorprendió con un carrete de imágenes que no tardó en generar reacciones.

Las duras críticas a Mauro Icardi por una foto que subió junto a Amancio Vicuña

Entre las postales, una en particular se robó todas las miradas. En la imagen, tomada en blanco y negro, se puede ver a Icardi caminando con un niño, que sería Amancio Vicuña, hijo menor de la actriz y de Benjamín Vicuña. La foto, de estética cuidada y tono artístico, muestra al delantero de espaldas, luciendo un look urbano con pantalón oscuro y campera de cuero, mientras el pequeño lo acompaña con pasos cortos frente a un edificio de estilo clásico.

La foto de Mauro Icardi con Amancio Vicuña

El gesto, sin embargo, desató una ola de comentarios en la publicación. “Siempre con hijos ajenos”, “Se apropia de hijos que no son suyos” y “Manicardi, siempre igual”, fueron algunos de los mensajes más repetidos entre los usuarios, que no tardaron en vincular la situación con los antecedentes amorosos del jugador. Otros optaron por el humor y lanzaron frases como “Ni los turcos te bancan”, en referencia al club en el que milita, o “Che, está igual a Tinelli”, en alusión a las comparaciones con el conductor argentino.

La foto de Mauro Icardi con Amancio Vicuña

En el mismo posteo, Icardi también publicó otras imágenes junto a la China Suárez, donde se los ve disfrutando de una jornada al aire libre y posando dentro del auto. Ambos lucen looks coordinados en tonos oscuros, gafas de sol y gestos relajados.

La publicación llega en un contexto mediático complejo para el jugador, en pleno proceso judicial luego de su divorcio con Wanda Nara y la mudanza junto a su nueva pareja. Así es que, mientras algunos seguidores celebran su nueva etapa sentimental, otros cuestionan el modo en que el futbolista decidió mostrarse públicamente con el hijo de su actual pareja.

Mauro Icardi con la China Suárez

A pesar de las críticas, la publicación continúa activa y acumula miles de “me gusta”. Como suele suceder con Mauro Icardi, lo que comenzó como un simple post familiar terminó una vez más en el foco de la polémica virtual.

F.A