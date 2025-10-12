Así fue la gran final de La Voz Argentina: una noche llena de emociones con una decisión que enojó a la gente

Esta noche, se llevó a cabo la primera parte de la gran final de La Voz Argentina 2025, el programa de canto más popular de la televisión nacional. Milagros Amud, del Team Soledad; Eugenia Rodríguez, del team Miranda!; Nicolás Behringer, del team Luck Ra; y Alan Lez, del team Lali abrieron una gala llena de emoción.

Los cuatro concursantes se enfrentaron a duelo para conquistar a sus coaches y al público, quien tendrá la decisión final de seleccionar al nuevo talento. Quien logre conmover al jurado popular se hará acreedor de un jugoso premio de grabar su disco con el sello discográfico de Universal a través de un contrato para sacar su música, junto con la suma de 70 millones de pesos.

Finalistas de La Voz Argentina 2025 | Instagram

Así comenzó la primera gala de la final de La Voz Argentina 2025

Este domingo, los cuatro finalistas irrumpieron en el escenario de La Voz Argentina 2025 haciendo un homenaje a su paso por el certamen que les dio la posibilidad de expandir su voz. “Gracias por la música”, del grupo ABBA. Todos ellos, con su impronta y sus rasgos característicos deslumbraron a los allí presentes.

A la hora de hacer sus presentaciones individuales, Nicolás Behringer del team Luck Ra, pisó fuerte con su interpretación de Un Pacto para Vivir, la icónica canción de La Bersuit. “Me siento feliz. La vida me está dando cosas muy lindas y estoy muy agradecido", le dijo visiblemente emocionado a Nico Occhiato durante una pequeña entrevista que tuvo mano a mano con el conductor y su coach. En este marco, recordó su dura historia de vida. A su corta edad tuvo que hacerse cargo de su hermana tras la muerte de su padre llevándolo a pasar por momentos difíciles.

Luego fue el turno de Milagros Amud, la joven de 19 años que se ganó el corazón de Soledad Pastorutti por su tributo al tango. “Desde muy chica escuché tango por mis bisabuelos”, dijo en reiteradas ocasiones la chica que esta noche cerró su performance con Se Dice de Mí. Durante la charla con el conductor y la reina del poncho, recordó que fue la participante número 11 en audicionar en el casting; una de las primeras en llegar al certamen y una de las últimas en salir.

En tercera instancia, fue el turno de Alan Lez, el integrante del team Lali que se lució con su interpretación Cryin, de Aerosmith. El artista callejero logró mostrar no sólo su versatilidad vocal sino también sus destrezas sobre el escenario con movimientos que representaron un verdadero desafío para su performance. “Nunca había hecho casting para La Voz. Me daba cosa por este prejuicio que tiene uno con uno mismo, por el qué dirán", aseguró en la charla íntima que tuvo con la artista pop y el presentador. La cantante, por su parte, destacó la disciplina del muchacho y su entrega a la hora de ponerse en personaje.

Finalmente, Eugenia Rodríguez cerró la última presentación de la noche cantando I dreamed a dream, de Anne Hathaway. "Entré a la audición a ciegas pensando que no se iba a dar vuelta nadie”, afirmó asombrada de su recorrido en el certamen. Los Miranda!, aseguraron que “hubo una presentación en particular” que les hizo el click. El mensaje de Valeria Lynch -por privado al dúo- terminó de ponerle el broche final a la decisión de apostar en ella para que llegue a esta instancia final. “Canta siempre llorando”, exclamó Juliana haciendo referencia a la pasión y a la entrega que le pone en cada canción.

Tantas son las expectativas por conocer quién será el nuevo ganador de la temporada 2025 de La Voz Argentina, que Nico Occhiato propuso una nueva gala de cierre final para que cada participante cante junto a su coach potenciando ambas voces, algo que molestó a la gente, que al menos esperaba que se conocieran algunos de los puestos finales, aún a sabiendas de que el gran ganador se anunciaría este lunes.. Esta intriga será finalmente revelada este lunes, desde las 21.30 horas por la pantalla de Telefe.

NB