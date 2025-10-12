Nico Vázquez confirmó su relación con Dai Fernández: "Lo nuestro es algo de hace días"

Nico Vázquez y Dai Fernández no se esconden más. Tras ser descubiertos por la prensa del corazón en lo que sería el inicio de su amor, los tortolitos tratan de mantenerse fuera del ojo mediático, aunque esto les resultaría una misión imposible. En las últimas horas, fue el mismo intérprete de Rocky quien despejó los rumores de su vínculo con la actriz y dejó en claro cómo es su nueva concepción del amor.

Nico Vázquez abrió su corazón y habló de lo que lo une con Dai Fernández

Desde que se separó de Gimena Accardi, la vida sentimental de Nico Vázquez transitó por diferentes estados: en un principio, fue acusado de adúltero, luego pasó a ser la víctima de una infidelidad por parte de su exesposa y ahora está en pleno auge de un romance con la actriz Dai Fernández, quien es su compañera de elenco en la obra teatral Rocky. Al parecer, la soltería le fue efímera y el amor nuevamente golpeó a sus puertas.

Nico Vázquez y Dai Fernández | Instagram

Esta tarde en Infama (América TV), habló con el dramaturgo y fue al hueso: “No se escuchó nunca de tu boca que hayas dicho ´no estoy saliendo con Dai´”, dijo Karina Lavicoli. “Nunca se te escuchó decirlo de esta manera: ´No estoy de novio con Dai´”, enfatizó la panelista. Ante esto, el intérprete comenzó diciendo mientras intentaba buscar las palabras adecuadas para sumar a su relato: “Porque en realidad cuando vos estás en algo… no quiero ni decir…”. Acto seguido, afirmó: “Es algo que no tiene título lo nuestro porque es algo de hace días. Por qué voy a tener que estar diciendo algo que no tengo que confirmar”.

De inmediato, los demás panelistas del ciclo que conduce Marcela Tauro indagaron: “¿Está confirmado entonces?”. Nico, un poco molesto e incómodo con el revuelo en el estudio exclamó: “Pero, ¿qué necesitan entonces que diga yo?”. “No, nada”, dijo la conductora poniendo paños fríos a la situación. Sin pelos en la lengua, el exmarido de Accardi redobló la apuesta y aseguró que en el debate del programa se hablaba de que “son mentirosos” (haciendo referencia a la dupla actoral). “Son mentirosos, están de antes, acuérdense… mezclan lo de Gimena…”, disparó.

No conforme con esta respuesta, el artista lanzó: “Estoy divorciado, estoy solo. Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime hoy, o en la que me encuentre yo, es válida y no tenemos que dar ninguna explicación porque no somos más pareja. Estamos solos. Y lo mismo, si yo empiezo a salir con alguien o si yo invito a tomar un café a alguien, ponele que fuera quien sea, Jorgelina, quien sea… no le voy a poner un título a algo que no lo tiene”, sostuvo un poco más sereno.

Finalmente, dejó en claro: “Si yo tengo que blanquear algo, lo digo bien esto para que quede en claro para este canal y para todos los programas que me lo preguntaron, lo que quiero decir es que, blanquear no tengo que blanquear nada, no estoy mintiendo, no tengo nada para blanquear. Esa es la realidad. ´¿Estás de novio con Dai?, ¡No!´ esa es la realidad que yo podría contarte”.

Nico Vázquez y Dai Fernández | Instagram

Para cerrar el móvil, Tauro le consultó si la estaba conociendo a Dai Fernández, a lo que Nico Vázquez, concluyó: “Nos conocemos desde antes como amigos. Somos muy amigos, mejores amigos. Pasamos de compañeros a mejores amigos en los últimos meses porque me he apoyado mucho en ella y ella en mí. Pero bueno, nos estamos conociendo desde otro lugar”. Estas declaraciones despejan cualquier rumor acerca del lazo que los unía y que los une en la actualidad, confirmando de esta manera el inicio de un nuevo capítulo en su vida.

NB