El conmovedor video de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de su hijo Benicio: “Gracias por enseñarnos a ser felices”

Benjamín Vicuña compartió en sus redes sociales un video que conmovió a sus seguidores. Con motivo del cumpleaños número once de su hijo Benicio, fruto de su relación con Pampita Ardohain, el actor publicó un clip en el que se repasan distintos momentos de la vida del niño: desde sus primeros meses de vida hasta su presente, en compañía de sus hermanos y familia.

Benjamín Vicuña con Benicio, su hijo

El conmovedor reel de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de su hijo Benicio

En el video, que combina imágenes de viajes, cumpleaños, juegos y escenas cotidianas, se puede ver la profunda conexión entre padre e hijo. Acompañando la publicación, Vicuña escribió un mensaje poético y lleno de sentimientos que rápidamente se volvió viral.

“Niño noble, dulce y leal, el futuro es tuyo. Hoy se celebra por el descubrimiento de América y por tu nacimiento. Descubrí a tu lado un mundo creativo, un continente de emociones nuevas, lenguas extrañas y animales sin nombre. Todo empezó el 12 de octubre, tejió el azar y el amor”, comenzó escribiendo el actor.

Luego, continuó con una reflexión que deja ver la admiración y el amor que siente por su hijo: “Un niño que me sorprende día a día, con una pregunta, con un recuerdo, con una mirada de las cosas de la vida que me inspira. Niño valiente y feliz, qué suerte ser tu padre y descubrir pedazos de mundos de pájaros ruidosos y peces furiosos. Amo caminar a tu lado, un paso atrás pero siempre juntos”.

En el tramo final del texto, Vicuña cerró con una frase que resume la enseñanza que le dejó la paternidad: “Conocí contigo una parte de mí que me enorgullece. Conocí un alma antigua disfrazada de niño. Gracias por enseñarnos a ser felices, a disfrutar de la vida como solo tú puedes hacerlo. Te amo, hijo. Quiero hacerte feliz”.

Benjamín Vicuña con sus hijos

El video recibió miles de comentarios y reacciones de seguidores y colegas del actor, que destacaron la sensibilidad y profundidad de sus palabras. Benjamín Vicuña, acostumbrado a expresar su amor y vínculo con sus hijos en sus cumpleaños, en esta oportunidad eligió compartir públicamente su emoción y el orgullo por su Benicio, en una fecha que definió como doblemente especial.

F.A