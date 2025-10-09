Pret A Home, amor por el hogar

CONTENT CARAS DECO

¿Cómo comenzaste con Pret A Home?

Después de dedicarme varios años al fútbol profesional, regresé al país sin tener del todo claro a qué rumbo encaminarme. Empecé a probar en distintos rubros hasta que un amigo, dueño de una empresa de blanquería, me abrió la puerta para revender sus productos. Arranqué solo, comprando lo que ya tenía vendido y armando paquetes uno por uno. El proyecto creció rápido y a los pocos meses decidí alquilar un local para darle más seriedad. Desde ahí armamos un equipo que hoy supera las 17 personas, y Pret A Home empezó a consolidarse como marca.

¿Qué productos ofrecen?

Nos especializamos en textiles para el hogar: sábanas, acolchados, toallas, repasadores, cortinas. Con el tiempo incorporamos bazar y seguimos ampliando el catálogo con la idea de llegar a todos los rincones de la casa. A futuro también planeamos sumar muebles y pequeños electrodomésticos.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

Nuestro objetivo es consolidarnos como una de las marcas más fuertes del e-commerce argentino en el rubro hogar. Queremos seguir creciendo en las plataformas digitales y marketplaces, que son un canal fundamental para llegar a todo el país. Además, planeamos abrir nuevos locales físicos en puntos estratégicos, seguir ampliando el equipo humano y apostar a la omnicanalidad: que el cliente pueda vivir la experiencia Pret A Home tanto online como offline. El desafío es crecer a la par del rubro, con procesos sólidos que nos permitan sostener el volumen sin perder cercanía ni calidad.

¿Qué los diferencia?

Nuestra propuesta combina tres pilares: variedad, precio competitivo y servicio. Apostamos a ofrecer productos de tendencia, actualizados con lo que se ve en el mundo, pero siempre con precios accesibles y en condiciones de compra atractivas. Trabajamos para dar las mejores opciones de financiación, descuentos por pago contado y un servicio de atención ágil y cercano. Nos importa tanto lo que vendemos como la experiencia que tiene el cliente al comprar. Eso nos permite destacarnos en un mercado donde muchas veces la competencia solo se centra en el precio.

Si comenzaras de nuevo, ¿harías algo diferente?

La verdad es que no cambiaría nada. Estos tres años de camino fueron un aprendizaje constante y hasta los momentos más difíciles resultaron clave para crecer. Cada error o traba nos permitió ajustar procesos, aprender del mercado y hacernos más fuertes como equipo. Por eso no me imagino un Pret A Home distinto: incluso los tropiezos fueron parte fundamental de nuestro crecimiento.

Martín Kuzniecka - Pret A Home

+54 9 11 5924-2762

@pretahomedeco

pretahome.com