Palito Ortega preocupó a sus fanáticos luego de que se confirmara la suspensión de su recital de este domingo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Entre Ríos. Según revelaron en sus redes sociales, el cantante debió postergar su show por problemas de salud.

Preocupación por Palito Ortega: suspendió su show en Paraná por problemas de salud

El comunicado por la suspensión del show de Palito Ortega

La noticia fue anunciada a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales del artista. “Por motivos de salud, Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show del domingo en Paraná. El show se realizará en nueva fecha a confirmar a la brevedad, y las entradas serán válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir recibirán el reintegro por las mismas. Disculpas por las molestias”, expresaron desde su cuenta oficial de Facebook.

A sus 84 años, Ramón “Palito” Ortega sigue vigente y recorriendo el país con su gira por los 55 años de “Muchacho que vas cantando”, que lo llevó por distintos escenarios con entradas agotadas y un público fiel que lo acompaña desde hace décadas. Por eso, la noticia generó preocupación y muestras de cariño de sus seguidores, que de inmediato llenaron el posteo con mensajes que le deseaban una pronta recupareción.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud, se espera que en los próximos días su equipo confirme la nueva fecha del show en Paraná. Ahora, Palito Ortega está acompañado de su familia y concentrado en su recuperación.