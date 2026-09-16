Silvina Camba: arte, sensibilidad y obras que buscan conectar con los espacios

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El recorrido de Silvina Camba por el universo creativo comenzó a través de distintas disciplinas. Decoración, mandalas, cerámica y alfarería fueron algunos de los espacios que despertaron su interés y alimentaron una búsqueda vinculada al arte.

Sin embargo, fue al comenzar un taller de pintura en bastidor cuando encontró el impulso para profundizar ese camino y llevarlo hacia un plano profesional. La participación en la muestra anual del taller y distintos programas orientados a profesionalizar su práctica marcaron momentos importantes dentro de ese proceso.

De una vivencia a una obra

En su trabajo, cada pieza parte de un sentir. Una alegría, una experiencia o un determinado estado pueden convertirse en el punto inicial de una obra. A partir de allí, los materiales, las formas y el propio proceso creativo comienzan a darle sentido a aquello que busca expresar.

Esa manera de crear también se relaciona con uno de sus principales desafíos: lograr que su arte conecte con las personas, que encuentre resonancia en ellas y que puedan elegir una obra para disfrutarla dentro de sus propios espacios.

En un escenario artístico en constante movimiento, considera importante ampliar la mirada sin perder el foco. También encuentra nuevas posibilidades en las propuestas autogestivas, que permiten generar espacios y buscar oportunidades para acercar el trabajo a nuevos públicos.

Nuevos caminos y una comunidad creativa

La formación continua y el intercambio ocupan un lugar importante en su proyección. Seguir capacitándose y compartir experiencias con otras artistas y profesionales forman parte de una búsqueda orientada a nutrir su trabajo y llevar sus obras a nuevas miradas.

En ese recorrido también surgió Constelación Creativa, una comunidad conformada junto a otras artistas. Mientras continúa desarrollando nuevas ideas y definiendo prioridades, Silvina ya trabaja en otro proyecto: un taller presencial previsto para 2027.

Instagram: @Bictory.Art