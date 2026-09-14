Plug Iluminación: tres generaciones, 70 años de historia y una nueva mirada sobre el diseño

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Una historia que comenzó hace siete décadas

Hace 70 años, Eduardo Trovato fundó Todo Luz en Rosario, dando inicio a un recorrido familiar ligado a la iluminación que continúa hasta hoy.

Con los años se incorporó su hija Sandra y, posteriormente, Jorge, su marido. Hace más de dos décadas ambos crearon Agrelo Iluminación, llevando la experiencia familiar al mercado mayorista con una propuesta de iluminación clásica y funcional, íntegramente de industria nacional.

Años después, con el retiro de Eduardo, Sandra retomó el histórico comercio y lo renovó bajo un nuevo nombre: Mercado de Luces, ubicado en la hoy tradicional esquina de Callao y Güemes, en barrio Pichincha. La familia quedó así vinculada a los dos lados del negocio: el minorista y el mayorista.

La tercera generación y el nacimiento de Plug

En febrero de 2019, Gino Delavalle, nieto de Eduardo y tercera generación, se incorporó al negocio familiar. Un mes después, junto a Sandra y Jorge, dieron vida a Plug Iluminación.

Pensada inicialmente como el “ala de diseño” de Agrelo, Plug nació con una búsqueda diferente: llevar la iluminación hacia una propuesta más contemporánea y apostar por piezas capaces de aportar personalidad a los espacios.

“Nunca quisimos apuntar a lo masivo. Buscamos productos de diseño que tengan personalidad, que aporten algo especial y ayuden a crear espacios únicos”, explica Gino.

La marca importa cristalería, piezas metálicas y otros componentes que luego ensambla en Rosario con materiales eléctricos incorporados localmente.

De 60 a cerca de 300 comercios

En poco más de siete años, el negocio pasó de aproximadamente 60 clientes a una red cercana a 300 comercios en todo el país, convirtiendo a Plug en el principal motor del negocio mayorista familiar.

La firma trabaja exclusivamente de manera mayorista con casas de iluminación, decoración, muebles y comercios vinculados al diseño. Son esos comercios el punto de encuentro entre Plug y consumidores, arquitectos, interioristas y diseñadores que conocen, eligen y recomiendan la marca.

Una historia que sigue evolucionando

Hoy, Plug busca seguir consolidándose a nivel nacional, incorporar nuevos productos y diseños y mantener aquello que la hizo diferente desde sus comienzos.

Setenta años después de que Eduardo abriera las puertas de Todo Luz en Rosario, la tercera generación continúa la historia familiar con un lenguaje diferente. Si Mercado de Luces renovó el legado y Agrelo abrió el camino mayorista, Plug representa hoy su evolución hacia el diseño.

Tres generaciones, una misma industria y una idea que atraviesa toda la historia familiar: evolucionar sin perder la experiencia construida en el camino.

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