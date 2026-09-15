Estudio RR: diseño y construcción integrados para llevar cada proyecto a la realidad

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Estudio RR nació a partir de una problemática que sus socios identificaban de manera recurrente en la construcción: la distancia entre lo proyectado y el resultado final de una obra. Mientras uno de ellos provenía del mundo del proyecto, el otro estaba vinculado a la gestión de obra. De esa complementariedad surgió una forma de trabajo que integra ambas instancias.

Hoy, el estudio proyecta y construye viviendas y obras comerciales para particulares y desarrolladores, con un único interlocutor que acompaña todo el proceso, desde la idea inicial hasta la ejecución.

Un mismo equipo detrás del proyecto y la obra

La propuesta de Estudio RR busca diferenciarse tanto de la constructora tradicional como del estudio que se concentra exclusivamente en el diseño. Su enfoque consiste en unir ambos mundos para que lo diseñado pueda materializarse tal como fue pensado, evitando desajustes durante la ejecución.

Cada proyecto parte de las necesidades del cliente y se desarrolla a medida, sin imponer un estilo determinado. Lo que sí se estandariza son los procesos y la gestión, concentrados dentro de un mismo equipo para optimizar el tiempo y la inversión.

Fundado en 2014, Estudio RR lleva más de 30 viviendas entregadas y alrededor de 20.000 m² construidos. La experiencia acumulada durante más de una década permitió transformar su manera de trabajar en un método replicable y avanzar desde encargos puntuales hacia desarrollos propios.

Tecnología y nuevos desarrollos

De cara a los próximos años, el estudio proyecta continuar creciendo con la tecnología como aliada, sin dejar de lado el diseño a medida. Actualmente trabaja con metodología BIM y herramientas como Lean Construction, orientadas a ganar precisión, reducir desperdicios y hacer más previsible cada etapa del proceso.

Los próximos pasos apuntan a profundizar esa digitalización y sumar nuevos desarrollos propios. El objetivo no es reproducir obras iguales, sino sostener una metodología que permita que cada proyecto conserve su identidad y llegue a concretarse de acuerdo con lo previsto.

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