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Isabella TH: aromas que buscan transformar los espacios a través de una identidad propia

Con una propuesta que combina perfumería para el hogar, diseño y calidad, la marca desarrolla fragancias pensadas para despertar emociones y crear experiencias sensoriales en cada ambiente.

Isabella TH
Isabella TH | CONTENT CARAS DECO
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Una fragancia puede despertar emociones, crear recuerdos y transformar la manera en que se percibe un espacio. Desde esa premisa nació Isabella TH, un proyecto que comenzó de manera personal y fue creciendo hasta convertirse en una marca de perfumería para el hogar que busca combinar diseño, calidad y una experiencia sensorial en cada producto.

Su identidad está inspirada en la elegancia atemporal y el lujo accesible, con especial atención a cada etapa de la propuesta: desde el desarrollo y la duración de las fragancias hasta el diseño de los envases y el packaging. La intención es que sus productos no solo perfumen, sino que también formen parte de la decoración y acompañen el estilo de vida de quienes los eligen.

Isabella TH

Una identidad que evolucionó junto con la marca

Con el paso del tiempo, Isabella TH incorporó nuevas líneas, profesionalizó sus procesos y renovó por completo su identidad visual. A su vez, continuó desarrollando colecciones vinculadas con las tendencias, pero procurando conservar la esencia que dio origen al proyecto.

Esa evolución estuvo orientada a construir una marca sólida, con productos de calidad y una propuesta que busca trascender la compra para convertirse en una experiencia.

Nuevos aromas, categorías y espacios

Entre sus próximos objetivos se encuentra posicionarse como una de las marcas referentes de perfumería para el hogar en Argentina, ampliar su colección de aromas y desarrollar nuevas categorías. También proyecta fortalecer su presencia en eventos y expandirse mediante alianzas estratégicas y puntos de venta seleccionados.

A futuro, Isabella TH imagina sus fragancias presentes también en hoteles, espacios gastronómicos y locales de decoración, llevando a distintos ámbitos una idea que atraviesa toda su propuesta: cada ambiente merece tener una identidad propia.

Isabella TH

Instagram: @isabellath.home
WhatsApp: 11-3783-0768
Web: www.isabellath.com.ar

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