Isabella TH: aromas que buscan transformar los espacios a través de una identidad propia

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Una fragancia puede despertar emociones, crear recuerdos y transformar la manera en que se percibe un espacio. Desde esa premisa nació Isabella TH, un proyecto que comenzó de manera personal y fue creciendo hasta convertirse en una marca de perfumería para el hogar que busca combinar diseño, calidad y una experiencia sensorial en cada producto.

Su identidad está inspirada en la elegancia atemporal y el lujo accesible, con especial atención a cada etapa de la propuesta: desde el desarrollo y la duración de las fragancias hasta el diseño de los envases y el packaging. La intención es que sus productos no solo perfumen, sino que también formen parte de la decoración y acompañen el estilo de vida de quienes los eligen.

Una identidad que evolucionó junto con la marca

Con el paso del tiempo, Isabella TH incorporó nuevas líneas, profesionalizó sus procesos y renovó por completo su identidad visual. A su vez, continuó desarrollando colecciones vinculadas con las tendencias, pero procurando conservar la esencia que dio origen al proyecto.

Esa evolución estuvo orientada a construir una marca sólida, con productos de calidad y una propuesta que busca trascender la compra para convertirse en una experiencia.

Nuevos aromas, categorías y espacios

Entre sus próximos objetivos se encuentra posicionarse como una de las marcas referentes de perfumería para el hogar en Argentina, ampliar su colección de aromas y desarrollar nuevas categorías. También proyecta fortalecer su presencia en eventos y expandirse mediante alianzas estratégicas y puntos de venta seleccionados.

A futuro, Isabella TH imagina sus fragancias presentes también en hoteles, espacios gastronómicos y locales de decoración, llevando a distintos ámbitos una idea que atraviesa toda su propuesta: cada ambiente merece tener una identidad propia.

Instagram: @isabellath.home

WhatsApp: 11-3783-0768

Web: www.isabellath.com.ar