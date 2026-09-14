CREA BABY: El Primer Refugio Emocional de tu bebé…NO se compra, se CONSTRUYE

CONTENT CARAS DECO

La llegada de un bebé transforma mucho más que una habitación. Cambia los ritmos, las prioridades, los vínculos y la manera en que una familia habita su casa. Sin embargo, muchas veces la preparación del nuevo espacio queda reducida a una lista de compras, una tendencia o una imagen que parece perfecta.

Desde la Decoración Emocional Aplicada, María Scorzo propone otra pregunta: ¿cómo diseñar un entorno que acompañe al bebé y, al mismo tiempo, sostenga a quienes lo cuidan?

El cuarto no es el protagonista. La vida que empieza, sí.

Durante décadas, la decoración infantil se ha pensado desde el mobiliario, los colores y los objetos. Pero un bebé no necesita una habitación que impresione. Necesita un entorno que le permita comenzar a reconocer su mundo.

La luz, las proporciones, la distribución, los recorridos y los estímulos forman parte de esa experiencia. También lo hacen los brazos que lo reciben, los momentos de descanso y la posibilidad de que quienes lo cuidan encuentren un lugar donde recuperar energía.

El refugio emocional no es una habitación bonita. Es un espacio que acompaña el desarrollo, la previsibilidad y el vínculo.

Y esa mirada también cambia la manera de decidir. Porque no se trata de comprar más, sino de comprender qué necesita realmente esa familia.

CREA BABY: cuatro pasos para diseñar con sentido

A partir de su Método CREA —Conectar, Reconocer, Elegir y Accionar—, María Scorzo desarrolla una propuesta de una Masterclass CREA BABY online, de 2 hs dividida en 7 episodios de 20 min, para acompañar a las familias en la preparación del primer espacio del bebé.

Conectar. Con la llegada que se está gestando, con las emociones que despierta y con la nueva realidad familiar.

Reconocer. Las necesidades del bebé, de quienes lo cuidan y de la casa que ya existe. No todas las familias parten del mismo espacio, ni necesitan resolver lo mismo.

Elegir. Mobiliario, colores, iluminación, materiales y objetos desde criterios que tengan sentido para esa etapa, sin quedar atrapados en modas o compras impulsivas.

Accionar. Convertir esa lectura en decisiones concretas: qué preparar, qué priorizar, qué adaptar y qué puede esperar.

El método no empieza por el objeto. Empieza por la vida que ese objeto va a acompañar.

Un programa de acompañamiento de 6 semanas

Para profundizar esta mirada, María Scorzo está desarrollando el Programa CREA BABY, de acompañamiento durante seis semanas destinado a familias que esperan la llegada de un bebé y quieren preparar su espacio con mayor claridad, intención y sentido.

La propuesta busca acompañar el proceso completo: desde comprender qué necesita esa nueva etapa hasta tomar decisiones concretas sobre el entorno.

A lo largo del mismo, las familias podrán trabajar sobre:

La llegada del nuevo integrante: qué cambia en la vida cotidiana y qué necesita ser tenido en cuenta.

La lectura del espacio: cómo reconocer qué sostiene, qué dificulta y qué puede adaptarse.

Las necesidades del bebé: cómo pensar el entorno según sus distintas etapas de desarrollo.

El bienestar de quienes cuidan: porque el refugio también debe incluir a los adultos.

Las decisiones de diseño: distribución, iluminación, color, mobiliario y materiales. Cuarto Evolutivo 0 a 3 años

El proyecto posible: cómo transformar las ideas en un espacio coherente con la familia, sus recursos y su realidad.

No se trata de seguir una receta ni de crear una habitación ideal. Se trata de aprender a tomar mejores decisiones para una familia que está comenzando una nueva historia.

Una casa que recibe. Una familia que se transforma.

Para María Scorzo, la Decoración Emocional Aplicada parte de una convicción: la casa es un espejo de nuestra vida. Y cuando llega un bebé, ese espejo también cambia.

Preparar su espacio puede ser una oportunidad para detenerse, mirar lo que está pasando y construir un entorno que acompañe esa transformación.

Porque el primer refugio emocional no se define por cuánto se compra.

Se define por cuánto sentido tiene lo que se prepara.

María Scorzo - Mentora del Habitar Consciente

Arquitecta desde 1983, con más de cuarenta años de trayectoria en proyecto /dirección de obras, docencia en FADU. UBA y Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón (actual UNA). Especialista en Neuroarquitectura, Interiorismo Emocional y Feng Shui. Creadora del Método CREA y de la Escuela de Decoración Emocional Aplicada.

Trabaja con mujeres y familias en procesos de transición vital para transformar sus espacios en entornos que sostengan la vida que quieren vivir.

CREA BABY es su nueva propuesta de acompañamiento de seis semanas para familias que esperan la llegada de un bebé y desean preparar su primer refugio emocional…

Dictará un workshop gratuito en vivo x zoom, 19/09/26 11HS ARG

SALA EXCLUSIVA PARA FUTUROS PADRES, “SUEÑOS DE INFANCIA”, sobre el método para abordar de manera emocional y efectiva el cuarto del bebe, ¡sin modas ni gastos de más! Contacto por wapp para recibir link de acceso a la sala :wa.me/+541149377144

Instagram: @escuela_decoracion_emocional

Web: escueladecoemocional.com