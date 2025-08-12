Tendencias que inspiran: lo nuevo en deco y cómo incorporarlo a tu hogar

Detrás de cada tendencia en decoración hay una forma de habitar, de sentir y de expresarnos en nuestro espacio. Hoy, más que nunca, buscamos que nuestros hogares sean espacios cálidos, funcionales y llenos de identidad. Desde mi rol como diseñadora de interiores, veo cada vez más interés por crear ambientes que no solo se vean bien, sino también, que se sientan bien.

Una de las grandes tendencias del momento es la vuelta a los materiales nobles y honestos: maderas con veta a la vista, cerámicas artesanales, lino, mimbre, piedra. Estos elementos conectan con lo natural y generan texturas que aportan calidez y profundidad.

También ganan terreno las formas curvas y orgánicas, tanto en muebles como en objetos. Reemplazan lo rígido por lo fluido, lo recto por lo envolvente. Un espejo con forma circular o bordes irregulares, un jarrón sinuoso pueden hacer toda la diferencia.

En cuanto a color, se afianzan los tonos tierra, los neutros cálidos y los verdes, que transmiten serenidad y se combinan fácilmente con otros elementos. La clave está en elegir una paleta que armonice con el estilo general de la casa.

Otra gran tendencia es la mezcla de estilos: lo antiguo con lo moderno, lo rústico con lo minimalista. La deco actual celebra lo auténtico, lo personal. Por eso, una buena curaduría es esencial para lograr un equilibrio visual que no pierda frescura.

¿El consejo más importante? No seguir tendencias de manera literal. La idea es inspirarse! Elegir piezas nuevas que dialoguen con lo que ya tenés, sumar objetos con diseño, materiales nobles y con personalidad.

Un hogar con estilo es el que refleja tu forma de habitar. Y ese, sin dudas, es el mayor valor del diseño interior.

Datos de contacto:

[email protected]

IG: paolagarro_interiorismo

2657-556872