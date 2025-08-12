Andrea Frigerio, a sus 63 años, deslumbra con un look total black invernal en la avant premiere de Homo Argentum

Andrea Frigerio es una de las actrices fashionistas más observadas. Sus trabajos en la televisión y cine argentino dejaron marcas en sus fanáticos, que la siguen observando en sus nuevos estrenos. Sin embargo, y además de sus talentos actorales, ella es una de las que más remarca las tendencias elegantes y de gala, destacándose por su estilo sastrero y delicado a la hora de ir a exclusivos eventos. El pasado lunes por la noche participó del estreno de una película muy esperada por todos, y deslumbró con el total black.

Andrea Frigerio / Créditos: Raquel Flota

El total black invernal de Andrea Frigerio en la avant premiere de Homo Argentum

Tras meses de espera, "Homo Argentum" llegó a la pantalla grande. Guillermo Francella se pone en 16 papeles al mismo tiempo, para interpretar a todos personajes diferentes y sus historias donde se exploran las particularidades de la cultura argentina desde un enfoque cómico. El pasado lunes por la noche se realizó el estreno, donde las celebridades lucieron sus mejores looks e impusieron las tendencias. Entre ellas, llegó Andrea Frigerio y se robó las miradas de los expertos fashionistas.

El cast de "Homo Argentum" / Créditos: Raquel Flota

La actriz no solo se impuso en la industria del cine, sino que es una reconocida mujer fashionista y embajadora de marcas de lujo. Con su estilo elegante y sastrero, busca deslumbrar por sobre el resto con trajes, vestidos largos o camisas frescas que le permitan estar en toda clase de eventos. En esta ocasión, decidió ir por un total black invernal, que marcó algunas de las tendencias más importantes de esta temporada, y fue el centro de atención.

Andrea Frigerio y Eva de Dominici / Créditos: Raquel Flota

Frigerio optó por un vestido corto, con un diseño original de kimono. Con una tela brillosa, cuenta con un escote en V y un cinturón que ajusta su cintura y marca su figura. En la parte inferior, lució unas medias largas negras, y lo complementó con unas botas de tacón que le brindaban elegancia. Sin embargo, lo que cerró el look fue un tapado corto con detalles en piel sintética, ideal para el invierno y mantener la elegancia. Andrea fue por un peinado estilo rodete y con una minibag también negra.

El look de Andrea Frigerio / Créditos: Raquel Flota

Sus seguidores y los fanáticos fashionistas no tardaron en destacar su look por sobre el resto, ya que demuestra una nueva forma de mantener la elegancia durante el invierno y cómo combinar el total black. Andrea Frigerio buscó fusionar diferentes texturas para crear un atuendo digno de un estreno de cine, pero cómodo y abrigado para las bajas temperaturas. El avant premiere fue todo un éxito y las celebridades demostraron que la alfombra roja también es un buen lugar para mostrar sus dotes fashionistas.

A.E