Unestudio: una mirada de autor para transformar la forma de habitar

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El comienzo de una nueva forma de habitar

En el año 2000, Salvador de Martino decidió dejar la docencia en la Facultad de Arquitectura y transformar un viejo garaje en un loft. Allí abrió su primer estudio, desde donde comenzó a explorar una nueva manera de entender el diseño y la forma de vivir. Poco después llegó la crisis de 2001, pero también los primeros encargos: remodelaciones y viviendas realizadas con presupuestos ajustados.

Una arquitectura con identidad propia

Desde sus comienzos, Unestudio buscó diferenciarse a través de una arquitectura que interpretara las necesidades particulares de cada familia. La propuesta parte de entender que cada persona habita su casa de una manera diferente y que, por eso, cada obra debe encontrar su propia identidad.

El concepto de arquitectura de autor se expresa también en la elección de materiales nobles, la integración con el entorno y la búsqueda de nuevas soluciones constructivas. El estudio evita las fórmulas repetitivas para desarrollar proyectos con una visión creativa y un lenguaje propio.

Un ejemplo fue una casa realizada en Cariló en 2003. En un contexto donde predominaban las viviendas de ladrillo visto y grandes techos a dos aguas, el estudio propuso dos volúmenes puros con techo plano, unidos por un puente e integrados al médano, respetando la topografía, los niveles y los árboles. La incorporación de una piscina cubierta in/out completó una propuesta pensada para disfrutar el espacio durante todo el año.

De un primer loft a tres décadas de trayectoria

A partir de las recomendaciones de sus propios clientes, los premios y las exposiciones, el estudio fue sumando nuevos proyectos y consolidando una identidad reconocible. Hoy, después de 30 años de trayectoria, su trabajo está enfocado principalmente en casas en Cariló, Mar del Plata y barrios privados de la costa.

El desafío de seguir aportando algo diferente

Para los próximos años, la mirada de Salvador de Martino continúa puesta en una arquitectura que trascienda lo habitual. Frente a un mercado inmobiliario más reducido, considera que los inversores seguirán apostando por productos que tengan calidad y aporten algo nuevo o diferente.

En esa búsqueda se sostiene el rumbo de Unestudio: crear espacios donde el diseño, los materiales y la relación con el entorno construyan una experiencia de vida personal, con una identidad que vaya más allá de la funcionalidad.





Arq. Salvador de Martino - Arquitectura de autor



Telefono: 2235763627

Sitio web: www.unestudioarq.com

Email: [email protected]

Instagram: @unestudioarq / @cariloalquilerpremiun



Carilo: Chingolo 279 – Mar del plata: Los tilos 83, rumenco