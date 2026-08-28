Oporto Diez Arquitectos: arquitectura lúdica que transforma el paisaje de Puerto Madryn

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Hace 20 años, en Puerto Madryn, nació Oporto Diez Arquitectos, un estudio que a lo largo de su trayectoria realizó numerosas obras de arquitectura, desde viviendas unifamiliares hasta un complejo penitenciario para 480 internos en la provincia de Chubut.

Actualmente, el estudio está conformado por un equipo de profesionales liderado por la arquitecta Josefina Diez y el arquitecto Mauricio Oporto. Hace una década, además, sumaron una nueva etapa a su desarrollo profesional con la creación de INNOVO SRL, una empresa desarrolladora que incorporó también la pata de comercialización a través de la inmobiliaria Axon.

Esta evolución los llevó a especializarse en proyectos de edificios en altura, con cuatro obras propias ya finalizadas. En paralelo, durante los últimos diez años comenzaron a desarrollar una forma particular de entender la arquitectura, a la que denominaron “arquitectura lúdica”.

Arquitectura lúdica: un sello propio

Este concepto se convirtió en uno de los principales sellos de Oporto Diez Arquitectos y hoy toma forma en una saga de edificios inspirados en juegos de mesa: QUBE, TERIS, JENGA y, próximamente, DOMINO.

Lo que comenzó como una idea audaz hoy busca consolidarse como una propuesta diferencial dentro de la arquitectura argentina: llevar cuatro de los juegos de mesa más famosos de la historia a la realidad de edificios en altura, convirtiéndolos en nuevos hitos dentro de la trama urbana de Puerto Madryn.

Nuevos proyectos y una mirada hacia adelante

Otro de los proyectos que actualmente desarrolla el estudio, a través de INNOVO SRL, es RESTINGA, un edificio residencial de 10 pisos ubicado en Av. Gales 65, que se encuentra en etapa de estructura y avanza a paso firme.

El próximo paso será comenzar, en abril de 2027, la construcción de DOMINO, un edificio destinado a oficinas y locales comerciales. El proyecto será una nueva oportunidad para continuar potenciando la saga lúdica en Puerto Madryn y profundizar el sello que el estudio viene construyendo durante los últimos años.

A futuro, el objetivo es trascender la Patagonia y llevar su propuesta a ciudades más grandes, ampliando el alcance de una identidad arquitectónica que nació en Puerto Madryn. A esto se suma otro proyecto: avanzar con la publicación de un libro sobre arquitectura lúdica, actualmente en proceso de escritura por parte del arquitecto Mauricio Oporto.

De esta manera, Oporto Diez Arquitectos proyecta su próxima etapa con nuevos desarrollos y desafíos, mientras continúa consolidando una identidad propia desde Puerto Madryn.

Instagram: @oporto_diez_arquitectos

TikTok: @arq.oporto.mauricio

Celular: 280 4617316

Dirección: Oficina mitre 516, 2do piso of3, Puerto Madryn, Chubut.