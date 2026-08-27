Anahí Eleuteri: una mirada sobre la arquitectura y el diseño con identidad propia

Una trayectoria entre la arquitectura y los materiales
Anahí Eleuteri se recibió de arquitecta en 2014 y poco después comenzó a trabajar junto a una colega y compañera de tesis. Cuando ella se radicó en Buenos Aires, decidió seguir su propio camino, primero con proyectos para su círculo cercano y, en paralelo, sumándose a la empresa familiar.
Con el tiempo, armó su propio estudio junto al local de pinturas y revestimientos, una marca con más de 50 años de trayectoria que hoy representa y distribuye en Paraná y toda la provincia de Entre Ríos. Esa combinación entre la arquitectura y el conocimiento de los materiales fue dando forma a su perfil profesional actual.
Escuchar para crear espacios a medida
La escucha activa y la empatía son dos pilares de su forma de trabajar. Más allá de su propia impronta de diseño, busca que cada espacio responda a la identidad, las necesidades y el presupuesto de quien lo habita.
Por eso, apuesta por proyectos 100% personalizados, funcionales y accesibles, acompañando al cliente durante todo el proceso con transparencia y compromiso.
En el día a día profesional, uno de los principales desafíos es mantenerse al tanto de las nuevas tendencias, tecnologías y materialidades, además de liderar equipos interdisciplinarios. Coordinar los distintos rubros de una obra para que se articulen y complementen en armonía y en tiempos acotados es un reto constante, pero también una oportunidad para lograr obras prolijas, eficientes y de alta calidad constructiva.
De cara al futuro, el objetivo es seguir consolidando el estudio en la región y afianzar la distribución de pinturas y revestimientos. A esto se suma un proyecto muy especial: su propia línea de mobiliario y objetos de diseño para el hogar, con la idea de unir arquitectura, acabados y equipamiento interior en una propuesta con identidad propia.
Arq. Anahí Eleuteri
Paraná, Entre Ríos
WhatsApp: 343 4047215
Email: [email protected]
Instagram: @arq.anahieleuteri