Cintre: velas artesanales que llevan la identidad del norte a los espacios

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Una marca nacida en casa

Cintre nació en 2020, en San Salvador de Jujuy, cuando Paula Klyver y su mamá, Liliana González Firpo, comenzaron a hacer velas en casa para ocupar el tiempo durante la pandemia. Sin embargo, lo que las atrapó fue lo que sucedía alrededor del producto: encender una vela podía cambiar el clima de la casa y marcar una pausa.

Desde entonces, la propuesta busca crear productos que ayuden a detenerse y generar una atmósfera acorde al momento que se está viviendo. La identidad norteña es una parte fundamental de la marca y atraviesa tanto su estética como su manera de entender lo hecho a mano.

Aromas, diseño y bienestar

Cintre trabaja con velas de soja aromáticas, buscando una relación entre aroma, diseño y bienestar cotidiano. Cada producto está pensado como parte de un conjunto en el que también intervienen la luz, el momento y el espacio.

Las velas son elaboradas artesanalmente por sus creadoras, con cera de soja y aromas seleccionados y asociados a diferentes intenciones. Lavanda acompaña momentos de relajación; Frutos Rojos invita a conectar con la positividad, mientras que Mango & Maracuyá propone una sensación revitalizante y energizante.

Además, las velas incorporan elementos naturales como flores, hojas y piedras, recolectados por ellas mismas.

De la cocina al taller y showroom

El proyecto comenzó en la cocina de un departamento que pronto quedó chico. Hace dos años, lograron mudarse a un espacio más amplio, donde pudieron instalar un taller y un showroom para Cintre.

A las primeras velas de soja en recipientes de cerámica de barro, madera, cemento y vidrio se sumaron velas decorativas y perfuminas textiles, además de colecciones como Edición Norteña, Edición Bodega y Spa Day.

El crecimiento también implicó transformar la mirada sobre el proyecto: de un emprendimiento a una marca con voz e identidad visual coherente, profesionalizando cada etapa sin perder el trabajo manual.

Una identidad que mira hacia el futuro

El próximo objetivo es consolidar a Cintre como una marca argentina de referencia en velas y bienestar cotidiano, manteniendo su raíz jujeña en los colores, aromas y detalles.

La mirada está puesta en un crecimiento a nivel nacional, con la intención de conservar el cuidado, la cercanía y la identidad norteña. Más que convertirse en una vela más dentro de cada hogar, Cintre busca formar parte de esos momentos que hacen que un espacio se sienta propio.

Web: www.cintre.com.ar

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