Entramos al palco de Lionel Messi en el Monumental: cocina, living y vista privilegiada al campo de juego

El mundo del fútbol frena su marcha y suspira con una mezcla de orgullo y nostalgia. Hoy se retira Lionel Messi, y la noticia sacude a todos los fanáticos que crecieron disfrutando de su magia dentro de la cancha, transformando cada jugada en un recuerdo imborrable. Mientras los homenajes se multiplican en cada rincón del planeta y las redes sociales se llenan de mensajes de agradecimiento, el estadio Monumental guarda un secreto muy especial que ahora sale a la luz con lujo de detalles.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos

La dirigencia de River Plate decidió regalarle un palco de uso vitalicio a la familia del Diez, un espacio único bautizado oficialmente como “Familia Messi” que combina un diseño vanguardista, un confort absoluto y una ubicación de privilegio sobre la tribuna San Martín, muy cerca del emblemático sector Sívori. Su mujer Antonela Roccuzzo, sus hijos, y su mamá, Celia, ya están listas para acompañarlo de cerca en este día tan trascendental para su carrera y para la historia del deporte argentino.

Lionel Messi: Un living con un mural gigante y alma de hogar

Traspasar la puerta de este espacio exclusivo significa entrar a una zona donde la pasión por el fútbol y la calidez de un hogar conviven a la perfección. Lejos de la sobriedad habitual de los palcos tradicionales, este sector principal del palco de Lionel Messi cuenta con un living moderno, equipado con cómodos sillones negros, mesas ratonas de diseño y una iluminación tenue que genera un clima súper íntimo.

El palco de Lionel Messi cuenta con cocina

Sobre una de las paredes principales, un impresionante mural vinílico de pared completa muestra a Messi celebrando con la camiseta de la Selección Argentina. Ese detalle visual se roba todas las miradas y convierte a la sala en un punto de encuentro ideal para que sus seres queridos vivan cada momento con la tranquilidad de estar en la sala de su propia casa, pero con el pulso vibrante del estadio latiendo justo afuera.

El palco Familia Messi cuenta con un living

Lionel Messi: Cocina propia y espacio para doce personas

La comodidad del palco "Familia Messi" llega a otro nivel gracias a una zona de servicios completamente equipada que no escatima en detalles. El sector cuenta con una mesada blanca impecable, alacenas a medida con gran capacidad de almacenamiento, una pequeña cocina eléctrica y una heladera compacta lista para guardar bebidas frescas y snacks durante toda la jornada.

Todo está pensado al detalle para que la familia y sus allegados —el espacio posee una capacidad total para doce personas— disfruten de la estadía. Esta propuesta apunta a la practicidad absoluta, permitiendo que compartan momentos privados antes y después de cada partido de la Selección, así como también durante los recitales y eventos masivos que organiza habitualmente el club en su casa.

El palco de Lionel Messi se destaca por un mural con el jugador

Lionel Messi: Afuera, la vista soñada al campo de juego

El gran final del recorrido se vive a puro aire libre. Unos pocos pasos desde la comodidad del living conducen directamente al sector exterior, donde aguardan las butacas individuales orientadas de forma perfecta hacia el césped. Con un diseño ergonómico y un elegante tapizado en negro, los asientos ofrecen una panorámica inigualable de todo el campo de juego del Monumental.

El palco de Lionel Messi es para 12 personas con vista privilegiada

Hoy, con los sentimientos a flor de piel por su retiro definitivo, este palco se transforma en el símbolo indiscutido de una historia gigante: un rincón eterno en Núñez para que los afectos de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, disfruten de su legado con la mejor vista de todas.