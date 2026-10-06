Así vivieron Celia Cuccittini, Antonela y sus tres hijos, la despedida de Lionel Messi: congoja, emoción y mucho orgullo

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo a su familia como una de las grandes protagonistas de la noche. En el palco de la platea San Martín Media del estadio Monumental estuvieron Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, quienes acompañaron al 10 en uno de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta albiceleste.

Lionel Messi junto a su familia

Junto a ellas también estuvieron Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos de Lionel y Antonela, quienes acompañaron a su papá en el ingreso al campo de juego antes de regresar con su mamá al palco. También estuvieron los hermanos del futbolista, Matías, Rodrigo y María Sol, y sus sobrinos. La presencia familiar tuvo, sin embargo, una ausencia imposible de ignorar: Jorge Messi, quien murió casi dos meses antes de este encuentro.

Antonela y Celia, juntas en el palco del Monumental

Celia Cuccittini y Antonela Roccuzzo llegaron temprano al estadio y cerca de las 17.30 se ubicaron en el lugar que tenían asignado. Desde allí recibieron el cariño de los hinchas que estaban en los alrededores del palco y durante un buen rato se dedicaron a sacarse fotos con quienes se acercaban para saludarlas.

La mamá de Lionel también tuvo un gesto con un pequeño que estaba justo debajo del palco y le sostuvo el celular para ayudarlo a tomar una fotografía. Para la ocasión, tanto Celia como la empresaria llevaron la camiseta argentina celeste y blanca que Adidas preparó especialmente para el encuentro. La esposa del capitán argentino llegó además con una campera de cuero negra, que se quitó después de acomodarse en su lugar.

Messi entró a la cancha junto a sus hijos

Uno de los momentos más especiales de la previa fue el ingreso de Lionel al campo de juego junto a sus tres hijos. Thiago, Mateo y Ciro acompañaron a su papá en una jornada que quedará marcada por la despedida del capitán de la Selección argentina. Después de los himnos, los integrantes del equipo rival también tuvieron un gesto con Messi y le entregaron un regalo. La emoción se hizo presente durante esa parte de la ceremonia y alcanzó también a Lionel Scaloni, quien se mostró conmovido durante todo el momento.

Así vivió Lionel Messi junto a sus hijos el último partido con la selección argentina | Créditos: Pablo Cuarterolo

La emoción de Messi en su despedida

Durante el partido, Celia Cuccittini continuó siguiendo atentamente a su hijo desde el palco y grabó distintos momentos de su participación. Antonela Rocuzzo también permaneció pendiente de lo que sucedía en el campo de juego, acompañando desde las tribunas una noche que tenía un significado especial para toda la familia y el mundo en general.

Lionel Messi junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro | Créditos: Pablo Cuarterolo

Lionel Messi marcó el último gol de la selección argentina | Créditos: Pablo Cuarterolo

El homenaje de Lionel Messi en el Monumental | créditos: Pablo Cuarterolo

Así fue el homenaje de Lionel Messi en el Monumental | créditos: Pablo Cuarterolo

El momento más emotivo llegó en el minuto 71, cuando Lionel Messi convirtió de penal y Celia Cuccitini y Antonela Rocuzzo celebraron desde el palco, tomadas de la mano, mientras acompañaban la despedida del 10. El capitán argentino convirtió así el tercer gol de la Selección ante Benín, que terminó con un triunfo por 3-0 en el estadio Monumental.