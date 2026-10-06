De Dalma Maradona y Gabriel Corrado a Rosario y Julieta Ortega: los looks de los famosos en un exclusivo evento de Patio Bullrich

Dalma Maradona, Gabriel Corrado, Rosario y Julieta Ortega formaron parte de una destacada reunión que convocó a reconocidas figuras en Patio Bullrich. La cita tuvo lugar en el marco de la inauguración de un nuevo espacio dedicado a la cerámica, la gastronomía y las experiencias creativas dentro del tradicional centro comercial porteño. Entre recorridas por las instalaciones, encuentros entre invitados y actividades vinculadas al arte, los asistentes acompañaron una celebración que dejó lugar para a distintas apuestas de moda que marcaron la noche.

De Dalma Maradona a Gabriel Corrado: Las exclusivas presencias del evento del Patio Bullrich

El Patio Bullrich fue escenario de una reunión que combinó arte, diseño, gastronomía y figuras conocidas del espectáculo argentino. El motivo fue la apertura de un nuevo espacio impulsado por Nicolás Pottery, un proyecto que desembarcó en el centro comercial con una propuesta centrada en la cerámica, las experiencias creativas y los encuentros sociales. La inauguración convocó a personalidades destacadas que se acercaron para acompañar este nuevo paso de la marca.

Angie Landaburu, Nicolas Pottery y Dalma Maradona

Entre los invitados que participaron de la celebración estuvieron Dalma Maradona, Julieta y Rosario Ortega, Gabriel Corrado, Susana Roccasalvo, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Sofía “Jujuy” Jiménez, además de otros referentes de la moda, los medios y la cultura. El evento permitió recorrer las instalaciones del nuevo espacio, diseñado para reunir talleres, exhibición de piezas, propuestas gastronómicas y actividades artísticas en un mismo lugar.

Dalma Maradona

Durante su llegada al evento de Nicolás Pottery y Charly Ronco, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe, se inclinó por una propuesta relajada en tonos neutros. Lució una campera corta de paño gris sobre prendas oscuras y la combinó con un pantalón amplio negro de corte recto. Sumó una cartera cruzada con detalles metálicos y completó el conjunto con una estética natural tanto en el peinado como en el maquillaje, manteniendo una imagen cómoda y funcional para la ocasión.

Gabriel Corrado

Por su parte, Gabriel Corrado eligió una fórmula clásica con guiños informales. El actor asistió con un traje azul marino acompañado por camisa blanca y corbata oscura. Como detalle distintivo, agregó un sweater en el mismo tono apoyado sobre los hombros. El conjunto se completó con zapatos de cuero marrón claro y anteojos de sol, logrando una imagen alineada con el estilo elegante que suele acompañarlo en sus apariciones públicas.

De Rosario a Julieta Ortega: Los mejores looks del exclusivo evento de Patio Bullrich

Entre las invitadas también se destacaron Julieta Ortega y Rosario Ortega, quienes apostaron por estéticas diferentes. La mayor de las hijas de Palito Ortega eligió una combinación de prendas sastreras con elementos informales, llevando un blazer negro sobre una remera estampada y un jean amplio en color gris oscuro. Complementó la propuesta con una cartera negra de textura matelaseada y accesorios discretos, mientras que el cabello ondulado aportó movimiento al conjunto.

Julieta Ortega

En cambio, la menor de las hermanas optó por una paleta completamente negra con inspiración urbana. Su look estuvo compuesto por una campera de cuero de corte amplio y un pantalón de acabado similar, acompañado por accesorios minimalistas. Entre ellos se destacaron un bolso de hombro oscuro y una práctica correa para transportar el teléfono celular. El resultado fue una propuesta alineada con las tendencias nocturnas y contemporáneas.

Rosario Ortega

Más allá de los looks, la inauguración de Nicolás Pottery tuvo como eje la apertura de un espacio de 250 metros cuadrados que reúne distintas áreas vinculadas al universo de la cerámica. El proyecto incluye cursos, experiencias participativas, una cafetería de especialidad y la comercialización de piezas realizadas por artistas y artesanos. La propuesta busca integrar disciplinas creativas en un mismo entorno, permitiendo tanto a la práctica artística como a la gastronomía.

Charly Ronco, Sofía "Jujuy" Jiménez y Nicolás Pottery

Teresa Calandra, Sofí “Jujuy” Jiménez, Nicolás Pottery, Evelyn Scheidl y Nequi Galotti

Dalma Maradona, Gabriel Corrado, Rosario y Julieta Ortega fueron algunas de las figuras que acompañaron una jornada marcada por la creatividad y los encuentros en Patio Bullrich. En el marco de la apertura de un nuevo espacio dedicado a la cerámica y las experiencias artísticas, los invitados mostraron estilos diversos que fueron desde propuestas urbanas y relajadas hasta conjuntos de inspiración clásica. La combinación de personalidades del espectáculo, el diseño y los medios dio forma a una celebración que reunió arte, gastronomía y moda.

VDV