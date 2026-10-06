Confirmaron que Mirtha Legrand volvió a su casa: los detalles

Después de permanecer 18 días internada, Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes 6 de octubre y regresó a su casa, donde continuará con su recuperación. La conductora de 99 años había ingresado nuevamente al Sanatorio Mater Dei el pasado 18 de septiembre, luego de presentar un cuadro respiratorio que requirió atención y seguimiento médico. Tras varios días de internación, controles clínicos y una evolución favorable, los profesionales que estuvieron a cargo de su atención determinaron que se encontraba en condiciones de abandonar el centro de salud y continuar el proceso de recuperación desde su domicilio.

Así recibió el alta Mirtha Legrand

La noticia fue confirmada por el Sanatorio Mater Dei a través de un comunicado médico y generó alivio entre sus familiares, amigos y seguidores, que durante las últimas semanas permanecieron atentos a cada actualización sobre su estado de salud. Según trascendió, Mirtha Legrand dejó el centro médico durante la tarde, acompañada por sus seres queridos, y regresó a su hogar para continuar con las indicaciones de los profesionales.

Mirtha Legrand | Instagram

Esta no fue la primera internación que atravesó durante septiembre. La conductora había ingresado anteriormente al Mater Dei por un cuadro respiratorio y, después de varios días de atención, recibió el alta médica el 13 de septiembre. Sin embargo, pocos días después debió regresar al sanatorio, donde permaneció internada hasta este martes. Durante estas casi tres semanas, su estado fue seguido de cerca por su familia y por el equipo médico, que acompañó su evolución con distintos controles y un proceso de rehabilitación destinado a fortalecer su recuperación.

Mientras La Chiqui permaneció internada, su familia estuvo muy cerca de ella y fue fundamental para acompañarla durante este período. Su hija, Marcela Tinayre, y sus nietos, Juana y Nacho Viale, estuvieron pendientes de su evolución y transmitieron tranquilidad frente a la preocupación que generó la internación. Además, Juana tomó la conducción de los programas de su abuela durante su ausencia, una manera de garantizar la continuidad del ciclo mientras la conductora se concentraba exclusivamente en su recuperación y bienestar.

El comunicado del alta de Mirtha Legrand | Instagram

Cómo sigue la vida de Mirtha Legrand tras su alta médica

El regreso de Mirtha Legrand a su casa representa ahora un nuevo paso en su recuperación. Por el momento, su prioridad será completar este proceso y recuperar progresivamente su ritmo habitual antes de pensar en su regreso a la televisión.

En este contexto, esta tarde en Sálvese Quien pueda -SQP- (América TV), Yanina Latorre y Pía Shaw señalaron que siguen con el tratamiento con pastillas y el reposo sugerido para un óptimo desarrollo clínico. "Le habían sacado el antibiótico, ya se estaba sentando", aseguró la periodista de espectáculos al mismo tiempo que añadió: "Tiene que seguir haciendo la vida de hospital".

Con el alta médica confirmada, Mirtha Legrand comienza una nueva etapa rodeada por su familia y lejos, por ahora, de la televisión. A los 99 años, la conductora continúa demostrando la enorme conexión que mantiene con el público, que siguió de cerca su evolución durante estas semanas. Ahora, todas las miradas estarán puestas en su recuperación en casa y en las próximas novedades sobre su regreso a la pantalla, mientras la diva de los almuerzos se enfoca en descansar y seguir las indicaciones médicas.