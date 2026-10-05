Así están hoy Nicolás y Arturo Elsztain, los hijos de Verónica Varano y Fernando Elsztain

Nicolás y Arturo Elsztain crecieron acompañando una etapa muy distinta de la vida de Verónica Varano, pero con el paso de los años eligieron mantenerse lejos de la exposición que rodeó la carrera televisiva de su madre. Junto a María, su hermana menor, son fruto de la relación que la conductora mantuvo con el empresario Fernando Elsztain y actualmente llevan una vida mucho más reservada.

Ya adultos, los dos hermanos realizan apariciones públicas de manera esporádica y construyeron sus propios recorridos por fuera de los medios.

Así están hoy Nicolás y Arturo Elsztain

Nicolás y Arturo Elsztain son los dos hijos mayores de Verónica Varano y desde jóvenes mantuvieron un perfil considerablemente más bajo que el de su madre. A diferencia de otros hijos de figuras del espectáculo, ninguno desarrolló hasta el momento una carrera ligada a la televisión ni convirtió su vida personal en parte habitual de las redes sociales.

Verónica Varano buscó preservar una dinámica familiar alejada de su trabajo frente a las cámaras

Cuando todavía eran más jóvenes, Varano ya había contado que buscó preservar una dinámica familiar alejada de su trabajo frente a las cámaras. En una entrevista de 2017, incluso explicó que durante la infancia de sus hijos había reducido considerablemente sus compromisos profesionales para acompañarlos en la rutina escolar y que ellos crecieron llevando una vida que definió como “normal” pese a su exposición pública.

Con el paso del tiempo, cada uno comenzó a construir mayor independencia. En 2021, la conductora contó que Nicolás estaba preparándose para mudarse solo, mientras que Arturo pasaba parte de su tiempo en la casa de su padre. Por entonces, Varano reconocía que había trabajado personalmente para atravesar con naturalidad la salida de sus hijos del hogar familiar.

Los hermanos tienen además a María, la menor de los tres hijos que Varano tuvo junto a Fernando Elsztain. Aunque la conductora suele hablar de su maternidad cuando repasa diferentes momentos personales, Nicolás y Arturo conservaron con los años una presencia pública mucho más acotada, generalmente vinculada a actividades o acontecimientos puntuales.

Verónica Varano junto a su hija, María Elsztain.

La pasión que comparten Nicolás y Arturo Elsztain

Nicolás y Arturo Elsztain, los hijos de Verónica Verano, volvieron a mostrarse juntos públicamente a partir de su interés por los autos clásicos. En diciembre de 2024, los hermanos participaron de las 1000 Millas Sport, una de las tradicionales pruebas de regularidad para automóviles históricos que recorre distintos paisajes de la Patagonia del país.

La participación conjunta permitió conocer una faceta diferente de ambos, lejos de las apariciones relacionadas con su madre. En las imágenes difundidas comparten una actividad que los vinculó directamente con el universo de los vehículos históricos y las competencias de regularidad.

Para Arturo, además, no se trataba de una experiencia completamente nueva. El hijo de la modelo ya había formado parte de una edición anterior de las 1000 Millas Sport, también vinculado a un Corvette de 1968, lo que permitió comprobar que su interés por este tipo de vehículos no se limitó exclusivamente a la participación que luego compartió con su hermano.

Los hijos de Verónica Varano mantienen un perfil reservado

El perfil reservado que tienen coincide con la manera en que la psicóloga habló históricamente sobre su familia. A medida que sus hijos crecieron, la conductora fue haciendo referencias puntuales a ellos, pero sin convertir sus actividades personales o profesionales en parte permanente de su exposición mediática.

Hoy, Nicolás y Arturo Elsztain continúan desarrollando sus vidas alejados del mundo del espectáculo que rodeó durante décadas a Verónica Varano. Sus apariciones son poco frecuentes, pero la participación conjunta en las 1000 Millas Sport permitió volver a verlos ya adultos y conocer una de las aficiones que comparten: los autos clásicos y el automovilismo histórico.