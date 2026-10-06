Antonela Roccuzzo apostó por el quiet luxury full black en la despedida de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo fue una de las grandes protagonistas de la noche de despedida de Lionel Messi, quien disputó su último partido con la selección argentina. Su presencia no pasó desapercibida, ya que acompañó al capitán argentino en una jornada cargada de emoción y significado para toda la familia. Es por esta razón que, para esta ocasión, apostó por un look total black, con la camiseta argentina como pieza central, y lo elevó con detalles de quiet luxury, la tendencia que apuesta por la elegancia discreta y las prendas atemporales.

El look de Antonela Roccuzzo para acompañar a Lionel Messi en su último partido con la selección argentina

Antonela Roccuzzo vivió una noche cargada de emoción junto a su suegra, Celia Cuccittini, sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y el resto de su familia. Como suele hacerlo, la influencer mantuvo un perfil discreto y dejó que su esposo fuera el verdadero protagonista de una velada histórica. Sin embargo, en los últimos años, logró consolidarse como una referente de moda y cada una de sus apariciones despierta gran interés. Por eso, además de acompañar a Lionel Messi en este momento tan especial, todas las miradas también estuvieron puestas en ella y en el look que eligió para alentar al delantero en su última presentación con el combinado nacional.

Antonela Roccuzzo en el partido de despedida de Lionel Messi | Créditos: Pablo Cuarterolo

Para acompañarlo en esta noche tan especial, eligió un estilismo en clave quiet luxury full black, fiel a la simpleza que la caracteriza. La empresaria llevó un pantalón de denim negro, de silueta amplia y caída relajada, combinado con la camiseta titular de la selección, ajustada al cuerpo y convertida en la pieza central del outfit. Para completar la propuesta, sumó una campera estilo puffer confeccionada en charol negro, que aportó textura, brillo y un contraste moderno al conjunto. El resultado fue un estilismo descontracturado pero elegante, en el que cada prenda tuvo su lugar sin necesidad de recurrir a excesos.

El estilismo se completó con el pelo lacio y suelto, acompañado por joyería discreta en color dorado y accesorios sutiles que mantuvieron el foco en las prendas principales. Una vez más, apostó por esa estética de lujo silencioso que viene sosteniendo partido tras partido, con propuestas en los que predominan la sobriedad, las prendas versátiles y una paleta de colores neutros. Su elección demuestra cómo la simpleza puede convertirse en una declaración de estilo: incluso en una noche histórica para todos los argentinos, logró mantener su sello personal y elevar un outfit casual con detalles elegantes.

El look de Antonela Roccuzzo en el partido despedida a Lionel Messi | Captura de pantalla de Telefe

La emotiva carta de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras su despedida de la Selección

Tras el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina, Antonela Roccuzzo le dedicó unas emotivas palabras para acompañarlo en el cierre de una etapa histórica. “Qué orgullo verte cerrar esta etapa así”, expresó, quien repasó los más de 20 años compartidos, los momentos de alegría y también las dificultades que atravesó el futbolista. En su mensaje, destacó especialmente su capacidad para levantarse después de cada golpe, seguir adelante cuando las cosas no salían como esperaba y volver a intentarlo una y otra vez.

En este sentido, también puso el foco en sus hijos quienes tuvieron la oportunidad de crecer viendo de cerca el esfuerzo y la perseverancia de su papá. “Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos”, escribió. Finalmente, celebró el privilegio de haber acompañado a Messi a lo largo de todo su camino y cerró su mensaje con una declaración de amor: “Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.

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De esta manera, Antonela Roccuzzo volvió a demostrar el compañerismo y el apoyo incondicional que la caracterizaron a lo largo de más de dos décadas de relación con Lionel Messi. Una vez más, estuvo a su lado en uno de los momentos más importantes de su carrera, acompañándolo con la misma discreción y apoyo incondicional que mantuvo durante todos estos años, mientras celebraba junto a él y a sus hijos el legado construido con la Scaloneta.