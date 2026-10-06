“Yo quiero a ese”: cómo nació la historia de amor de la trilliza María Emilia y Clemente Zavaleta

María Emilia y Clemente Zavaleta llevan más de cuatro décadas juntos. La integrante de las Trillizas de Oro y el ex polista se casaron en 1981, cuando ella tenía 21 años y atravesaba uno de los períodos de mayor actividad profesional junto a sus hermanas.

Antes del matrimonio y de formar una familia, la pareja protagonizó un comienzo particular. María Emilia fue la última de las tres hermanas en ponerse de novia, aunque terminó siendo la primera en llegar al altar. Todo comenzó durante un partido de polo, cuando vio a quien se convertiría en su marido y pidió que se lo presentaran.

Cómo se conocieron María Emilia y Clemente Zavaleta

María Emilia conoció a Clemente Zavaleta en 1981, durante uno de sus regresos a la Argentina. Por entonces, las Trillizas de Oro pasaban buena parte de su tiempo en Europa y trabajaban junto a Julio Iglesias. Aquel encuentro terminaría en un casamiento y, con el paso de los años, en una familia integrada por sus tres hijos: Emilia, Clemente y Sonia.

María Emilia Fernández Rousse junto a Clemente “Corchito” Zavaleta, uno de los tres hijos que tuvo con Clemente Zavaleta.

En una de aquellas estadías en el país, María Emilia asistió a un partido en la Asociación de Polo de Pilar junto a Horacio Laprida y Ernesto Trotz, quienes ya estaban en pareja con sus hermanas María Eugenia y María Laura. Al finalizar el encuentro, Zavaleta se encontraba comiendo junto a Tatú Donovan cuando ella lo vio.

Fue entonces cuando tomó la iniciativa. “Yo quiero a ese”, les dijo a sus acompañantes antes de pedir que se lo presentaran. El encuentro finalmente ocurrió y dio comienzo a un noviazgo que avanzó rápidamente, pese a que ella debía continuar viajando por sus compromisos profesionales.

Durante esos meses, las Trillizas de Oro siguieron con su agenda internacional. La artista recordó años después que pasó por Japón y Alemania mientras mantenía la relación con Clemente a la distancia. El noviazgo continuó entre viajes y regresos a Buenos Aires, hasta que él dejó en claro cuáles eran sus planes.

Según contó la propia protagonistra, el polista fue contundente: “Me voy a casar con vos”. La afirmación terminó cumpliéndose poco tiempo después y ambos decidieron pasar por el altar.

Clemente “Corchito” Zavaleta siguió los pasos de su padre y desarrolló su carrera como polista.

La boda de María Emilia y Clemente Zavaleta

María Emilia y Clemente Zavaleta se casaron el 21 de diciembre de 1981 en Las Matreras, el campo de la familia de él ubicado en Irineo Portela, partido de Baradero. Ella tenía 21 años y él, 24. María Emilia llegó acompañada por su padre y, cuando vio a Clemente esperándola, tuvo otra certeza que recordaría décadas después: “Es el hombre de mi vida”.

El matrimonio marcó una particularidad dentro de la historia de las Trillizas de Oro. Aunque la artista había sido la última de las hermanas en ponerse de novia, fue la primera en casarse. Después de la boda, ella y Clemente se instalaron en Las Matreras, donde vivieron durante siete años. A los cinco meses del casamiento, quedó embarazada por primera vez. Con el paso del tiempo, la familia creció y Clemente “Corchito” Zavaleta siguió el camino deportivo de su padre, desarrollando su propia trayectoria dentro del polo, la misma disciplina que había sido escenario del primer encuentro de sus padres.

En diciembre próximo, María Emilia y Clemente cumplirán 45 años de casados. La historia que comenzó durante una visita de ella a la Argentina atravesó décadas, viajes y la formación de una familia, pero conserva como punto de partida aquella escena de 1981 en Pilar, cuando la integrante de las Trillizas de Oro lo vio y fue terminante frente a quienes podían presentárselo: “Yo quiero a ese”.