Armonic: audio premium argentino que combina sonido y diseño

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Armonic nació con la idea de crear una marca argentina de audio premium para quienes valoran tanto la calidad del sonido como el diseño. Desde sus comienzos, el proyecto se enfocó en combinar prestaciones tecnológicas con una estética que permita incorporar cada equipo a distintos ambientes.

La identidad de la marca se construye a partir de tres elementos: sonido HI-FI, selección de materiales y atención al diseño. Sus productos están pensados para acompañar espacios diversos, desde un living o un quincho hasta restaurantes y bodegas, donde el audio también forma parte de la experiencia del lugar.

La propuesta parte de entender que un sistema de audio puede aportar más que una buena reproducción: también puede integrarse a la decoración y acompañar los momentos que se comparten en cada ambiente.

En ese recorrido, Armonic participó en Casa FOA Córdoba y Buenos Aires, dos experiencias que le permitieron acercar sus equipos a un público vinculado con el diseño y la arquitectura. A su vez, amplió su presencia física con un local en Neuquén capital y un showroom en la Ciudad de Buenos Aires, donde es posible conocer los productos y experimentar su sonido.

Personalización y atención al cliente

Entre sus próximos objetivos, la marca busca continuar su crecimiento en Argentina y ampliar las posibilidades de personalización. El desarrollo contempla diferentes telas y terminaciones de madera, además de opciones para instalar los equipos en la pared, para que cada parlante pueda adaptarse al estilo de quien lo elige.

La atención también ocupa un lugar central en su propuesta, desde el primer contacto hasta el servicio de posventa. Actualmente, ofrece entregas en el día en AMBA y Neuquén, junto con envíos gratuitos a todo el país, como parte de una experiencia que busca acompañar al cliente en cada etapa.

CONTACTO

Instagram:@armonic.ar

Teléfono: ‪11 6099‑1023

Sucursal Neuquén capital: Av. San Martín 425

Showroom Ciudad de Buenos Aires: turno previo a coordinar por teléfono.