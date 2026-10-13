Laura Novoa compartió un emotivo video de su mamá, a los 86 años: “Viviendo con el amor de tu vida"

Laura Novoa suele compartir en sus redes sociales distintos momentos de su vida familiar y las celebraciones tienen un lugar especial en sus publicaciones. La actriz encuentra en estas fechas una oportunidad para reunirse con sus seres queridos y guardar recuerdos de esos encuentros que forman parte de su intimidad.

Así fue el cumpleaños de Elena, la mamá de Laura Novoa

Esta vez, la ocasión fue el cumpleaños número 86 de su mamá, Elena. A través de un video, la actriz mostró algunas escenas del festejo y acompañó las imágenes con una dedicatoria en la que expresó su amor por ella y destacó la historia que construyó junto a Pepe Novoa.

El emotivo mensaje de Laura Novoa a su mamá por sus 86 años

En el video que compartió, Laura Novoa aparece junto a Elena mientras la saluda por su cumpleaños. “Feliz cumpleaños, mamá. Dame un beso… ¿cuántos cumplís?”, le pregunta la actriz. Ante la duda de su madre, es ella quien responde: “86”. El clip continúa con distintos momentos del festejo, entre abrazos, muestras de cariño y el momento de soplar las velitas, junto a sus hermanos Manuel y Paula y su papá, Pepe Novoa.

La publicación estuvo acompañada por una dedicatoria en que la intérprete repasó el lugar que ocupa Elena en la familia: “Así, como se puede. Con lo que se recuerda y no. Estás acá, cumpliendo 86 años. Viviendo con el amor de tu vida, el señor Pepe (fuiste y sos su fan, su secretaria, su novia, tu mejor compañera, nuestra madre, la gestora de esta familia)”, escribió la actriz. “A veces no recordás, a veces sí. Pero en los laberintos de tu cabeza sigue el amor intacto hacia y desde lo que construiste”, expresó. Finalmente, cerró el mensaje con una declaración de cariño: “Te amo mamá. ¡Feliz cumple!”, finalizó el mensaje,

El cumpleaños de Pepe Novoa y el divertido intercambio con su hija

No es la primera vez que Laura Novoa comparte una celebración familiar en sus redes sociales. El pasado 29 de septiembre, la actriz publicó imágenes del cumpleaños número 89 de su papá, Pepe Novoa, en una reunión que también tuvo lugar en la intimidad del hogar y reunió a varias generaciones de la familia. En aquella oportunidad, el video mostró al actor sentado junto a la mesa, rodeado de sus seres queridos y con una torta de cumpleaños.

Entre las escenas, se destacó un intercambio con Laura Novoa que terminó en risas. “Yo me veo acá y se nota mil”, comentó el actor mientras se observaba en la pantalla. Su hija le recordó entonces que acababa de cumplir 89 años y le preguntó por su próximo cumpleaños. “¿Y el año que viene cumplís?. Bueno, el año que viene completo”, respondió él. Con ambas publicaciones, la actriz dejó a sus seguidores conocer un poco de la intimidad familiar y también dejó en evidencia el rol de sus padres en su vida.