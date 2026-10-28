Dra. Gabriela Sabbatella: innovación y formación académica al servicio de la odontología

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Formada en la Universidad Nacional de La Plata y con una extensa trayectoria internacional, que incluye la University of Illinois, la Dra. Gabriela Sabbatella es especialista en odontopediatría, ATM, láser y ortodoncia, docente y doctoranda en la Universidad Maimónides. En esta entrevista comparte su mirada sobre el futuro de la profesión y el cuidado de la salud bucodental en cada etapa de la vida.

¿Por qué es tan importante cuidar la salud bucal desde la infancia y cuándo debería ser la primera visita al odontopediatra?

Las investigaciones recientes en crecimiento y desarrollo nos indican que la odontopediatría comienza ya antes de nacer, la información disponible para la orientación prenatal de los padres es posible y relevante. La recomendación, incluso a nivel internacional, indica que la primera visita ocurra con la aparición del primer diente y, como máximo, dentro del primer año de vida, cuando se debería establecer el nexo con el odontopediatra. En la infancia se forman los hábitos, erupcionan los dientes de leche (temporarios) y se define buena parte del crecimiento de los maxilares. Acompañar ese proceso a tiempo evita problemas que después son más complejos de resolver. Además, la primera experiencia marca el vínculo del niño con la odontología. Si es temprana y contenedora, el paciente crece sin miedo a atenderse. Estas primeras sesiones permiten orientar a la familia enlactancia, higiene, alimentación y hábitos, y para detectar en forma precoz cualquier señal. Trabajamos muy de cerca con pediatras y otros profesionales, porque la salud bucodental del bebé forma parte fundamental de su salud general. Prevenir desde el inicio es, siempre, el mejor tratamiento.

¿Qué mitos sobre el cuidado de los dientes y la salud bucodental seguimos repitiendo y sería importante desterrar?

La odontología como disciplina de la salud, rigurosa y comprometida ha avanzado mucho en los últimos años. Sin embargo, los fundamentos que hacen al cuidado de la funcionalidad y la salud oral siguen pasando por la prevención, la consulta metódica, los tratamientos basados en diagnósticos (cada vez mejores y más prematuros). Una buena técnica de cepillado es fundamental, incluso desde el bebé, la educación en salud oral es esencial y la constancia es clave. El cuidado de los dientes, desde los temporarios (de leche) a los definitivos, es importante, ya que las primeras piezas guían la erupción de los dientes definitivos e intervienen en la masticación, en el habla y en el desarrollo de los maxilares. Descuidarlas tiene consecuencias. Otro mito frecuente es pensar que, si no hay dolor, está todo bien y no es así. Esto sucede tanto en las caries y problemas de encía, que avanzan en silencio, y cuando duelen ya están instalados, como en problemas relacionados con la articulación temporomandibular, el gran problema de nuestra era ligado a migrañas, dolores agudos, bruxismo y asociado incluso al uso de pantallas. Cuando el dolor desaparece, suele ser señal de daños potencialmente difíciles de revertir. Esto nos lleva al último mito, muy instalado. Que la consulta recién aparece cuando hay un problema o un dolor agudo. La odontología de hoy es, sobre todo, preventiva y transdisciplinaria. Cuanto antes construimos el vínculo con el paciente, más simples son los tratamientos que necesita a lo largo de su vida.

¿Qué problemas puede detectar un especialista en ATM y cuáles son las señales de alerta que no deberíamos ignorar?

La articulación temporomandibular conecta la mandíbula con el cráneo y participa en algo que hacemos todo el día, hablar, masticar y tragar. Cuando se altera, los síntomas no siempre se sienten en la boca. Las señales que no conviene ignorar son los chasquidos o ruidos al abrir y cerrar, el dolor al masticar y la sensación de mandíbula cansada o trabada al despertar. También una apertura limitada o que se desvía hacia un lado. A eso se suman dolores de cabeza, de cuello y, en ocasiones, molestias en el oído. El bruxismo, es decir apretar o rechinar los dientes, suele ser una alarma temprana. Lo importante es entender que la ATM no funciona aislada. Se relaciona con la oclusión, la postura y el estado emocional. Por eso el abordaje es transdisciplinario. Trabajo en conjunto con médicos, kinesiólogos (osteópatas y posturólogos), fonoaudiólogos, otorrinolaringólogos, neurólogos, psicólogos según lo que cada paciente necesita. Diagnosticar a tiempo evita que un cuadro leve se transforme en dolor crónico, y ese es el verdadero objetivo. Hoy tenemos técnicas y tecnologías que facilitan la resolución de estas dolencias.

¿Cómo influye la salud bucal en la estética, la autoestima y el bienestar general de una persona?

La boca no está separada del resto del cuerpo. Una buena salud bucodental se relaciona directamente con la alimentación, el descanso y la salud general, porque algunas infecciones orales se vinculan con otras enfermedades. Pero hay una dimensión que a veces subestimamos, la emocional y la sensibilidad. La sonrisa es de las primeras cosas que mostramos cuando interactuamos socialmente. Cuando una persona no está conforme con su boca, muchas veces deja de reírse, se tapa o se retrae y eso afecta su vinculación en sociedad. Recuperar esa sonrisa cambia la manera e incluso la postura con la que una persona se presenta frente a los demás, y eso es salud, no un lujo. Siempre tratamos de que los resultados de nuestras intervenciones sean naturales y sostenibles, acompañando los rasgos personales, únicos y característicos de cada paciente. A lo largo de mi trayectoria, incluso en contextos vulnerables, confirmé algo simple. Devolverles a nuestros pacientes la posibilidad de sonreír con confianza es, también, devolverles su bienestar y dignidad.

Como doctoranda en odontología por la Universidad Maimónides, ¿qué nuevos conocimientos, investigaciones o avances considera que marcarán el futuro de la odontología?

Entiendo que la odontología se dirige hacia un modelo más preciso, preventivo y transdisciplinario e innovador, con amplias posibilidades de impactar positivamente en la calidad de vida de nuestros pacientes, incluso más allá de lo estrictamente referido a la salud bucodental. Las innovaciones e investigaciones constantes nos permiten anticipar las problemáticas y diseñar tratamientos que sustenten una adecuada salud bucodental a lo largo del ciclo de vida, cada vez más esperanzador y de calidad. La tecnología más accesible, la inteligencia artificial y el diagnóstico digital ya ayudan a leer imágenes, a fortalecer la prevención, incluso antes de nacer, a planificar tratamientos y a detectar en etapas tempranas alteraciones que antes veíamos tarde. A eso se suman los biomateriales bioactivos, que permiten intervenciones mínimamente invasivas, y el láser, así como las nuevas técnicas para el manejo del dolor. En mi investigación trabajo en el crecimiento y desarrollo, desde etapas bien tempranas, su relación con las vías aéreas, y acerca de los trastornos de la articulación temporomandibular, un campo donde el crecimiento, la función y la postura se estudian de manera integrada y en colaboración con otras disciplinas de la salud. El futuro, no es solo tecnología y materiales. Es entender al paciente como un todo y poner esos avances al servicio de la prevención, desde la primera infancia y con acceso para más personas, con rigurosidad para dialogar con otros aspectos de la salud integral de nuestros pacientes y ayudar a mejorar su calidad de vida. Esa, para mí, es la verdadera innovación.

Contacto:

Web: www.gabrielasabbatella.com

Instagram: @gabysabbatella.odontologia

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