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Las Mimi bikinis by Fani: trajes de baño que combinan diseño y versatilidad

Con texturas especiales y detalles distintivos, la marca propone prendas que trascienden la playa y la pileta para integrarse también a looks urbanos y de noche.

Las Mimi bikinis by Fani
Las Mimi bikinis by Fani | CONTENT CARAS LIKE
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El vínculo de Fani con el diseño de trajes de baño comenzó en 1997, impulsado por su pasión por la moda y la posibilidad de expresar su creatividad. En 2017, ese recorrido dio origen a Las Mimi bikinis, un proyecto propio pensado para combinar diseño y calidad, y acompañar a las mujeres a sentirse femeninas, seguras y auténticas.

La propuesta se distingue por la selección de lycras, las texturas especiales y los detalles que aportan identidad a cada prenda. Con una combinación de elegancia, sensualidad y versatilidad, la marca busca que sus diseños puedan usarse en diferentes ocasiones, más allá de la temporada de verano.

Detrás del emprendimiento también hay una experiencia empresarial de casi tres décadas en otro sector. Ese camino le aportó a su creadora herramientas de gestión, desarrollo de negocios y conocimiento del mercado que hoy aplica al crecimiento de la firma, a la que elige dedicar su energía y creatividad.

Las Mimi bikinis by Fani

Renacer: una colección que invita a volver a elegirse

La colección Renacer expresa el momento que atraviesa su creadora y lo convierte en una propuesta con un mensaje personal: animarse al cambio, descubrir nuevas posibilidades y volver a elegirse. Esa idea acompaña una identidad que celebra a una mujer auténtica, que disfruta de expresarse a través de la moda.

Las Mimi bikinis by Fani

Los próximos pasos apuntan a ampliar la presencia comercial y llegar a nuevos mercados mediante showrooms, ventas mayoristas, eventos y canales digitales. A la vez, Fani busca continuar desarrollando colecciones con identidad propia y participar en espacios relevantes de la industria de la moda.

Su objetivo es que Las Mimi bikinis by Fani sea reconocida tanto por sus prendas como por el mensaje que transmite. Una intención que resume en su eslogan: “Más que una bikini, una forma de elegirse”.

Las Mimi bikinis by Fani

CONTACTO
Instagran: @lasmimibikinis 
Tel: 3400416777 / 3400416744
Villa constitución -pcia de Santa Fe Argentina.
Independencia 659 - Venta a todo el país.

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