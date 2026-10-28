Federico Pavlovsky, médico psiquiatra: “Nadie se recupera solo”

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Federico, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?

Me recibí de médico en la UBA en 2001 y me formé en psiquiatría en el Hospital Álvarez. En 2003 empecé a atender consumos problemáticos en mi consultorio y enseguida apareció un límite: una hora por semana no alcanza. El paciente salía de la sesión y volvía solo al mismo lugar donde se enfermaba.

Alcohólicos Anónimos siempre dice: Lugares-Personas-Cosas. Hay un ecosistema de consumo, no se trata solamente de un acto individual. Hay un contexto, razones, un folklore y los tratamientos necesitan entender el subtexto, los climas y funciones que cumple el consumo en cada quien. Seguí estudiando para resolver eso: psicofarmacología, psicoanálisis, terapias cognitivas, grupos. En 2010 abrí el Dispositivo con una idea simple: si el problema es intenso, el tratamiento también, y nadie se recupera solo. En el camino escribí cuatro libros sobre esta clínica; el último, sobre apuestas online.



¿Qué ofrecen a través del Dispositivo Pavlovsky?

Somos un centro de tratamiento ambulatorio intensivo para adultos. Durante muchos años en Argentina tuvimos un problema serio: los tratamientos de adicciones eran sinónimo de internación y esto es una gran confusión, porque un paciente con una adicción necesita de múltiples opciones terapéuticas, donde el abordaje ambulatorio puede ser el primer abordaje, la primera frontera de diagnóstico e intervención. Muchas personas con adicciones al mismo tiempo están tratando de sostener una vida laboral, son padres y madres, estudian en la facultad, ayudan a sus hijos. No siempre el primer acto terapéutico es interrumpir la vida civil de una persona. Pero al mismo tiempo, el abordaje terapéutico que diseñé tiene una gran intensidad, un dispositivo que trabaja los siete días de la semana, con actividades presenciales y virtuales, todos los días del año.



La internación, que implica poner en pausa la vida personal de una persona, está restringida a situaciones puntuales y no como medida terapéutica para todos los casos. Atendemos dependencias a sustancias y también adicciones conductuales: apuestas online, casos de adicción a la pornografía y uso problemático de pantallas y videojuegos. Todo empieza con un proceso de admisión con el paciente y los seres queridos, y en esas entrevistas se diseña un plan para esa persona: terapia individual y grupal, psiquiatría, clínica médica, evaluación neurológica, musicoterapia, acceso a cursos que brindo (Laboratorio de ideas) y también trabajo con el cuerpo: talleres de respiración, grupo de entrenamiento físico (el Gym del Dispo) e incluso salidas a la naturaleza y el río, con el profesor de náutica Alejandro Savino. También hacemos algunos grupos de terapia caminando como un buen ejemplo de hacer terapia sin descuidar el cuerpo, que en adicciones es una variable central.



¿Cómo equilibrás la constante actualización científica con la mirada humana en la dirección del centro?

Mi manera de ejercer la psiquiatría es estar muy atento a la velocidad de los acontecimientos y a la necesidad de desarrollar nuevas herramientas para ayudar a los pacientes. Los nuevos pacientes que llegan a la consulta, como los adolescentes y las apuestas, son un buen ejemplo de cómo nos tenemos que poner a estudiar en forma sólida pero también creativa.

Otro punto central, como director de una institución, es certificar la calidad de nuestras prácticas. Estamos certificando la norma ISO 9001. Suena a trámite, pero es al revés: nos obliga a escribir lo que hacemos, medirlo y corregirlo. Este trabajo ha revolucionado al equipo y en el mes de diciembre será el día de la acreditación, que esperemos salga bien. El Dispositivo también crece más allá de lo asistencial: cada vez más profesionales y estudiantes se forman acá en nuestra aula virtual y a través de la rotación de colegas en instancias formativas-asistenciales.

No imagino un crecimiento cuantitativo, sino en calidad y profundidad, con la idea de estudio en forma continua y con el deseo de llevar a cabo un tratamiento de excelencia y humanidad para las personas con consumos problemáticos que nos eligen.



¿Qué los diferencia ante otras alternativas con respecto a tratar estas problemáticas?

Creo que los puntos fuertes son mi recorrido como médico desde el año 2001 y trabajar en adicciones desde que me recibí, pero al mismo tiempo documentar la práctica y publicarla, ya sea en notas de opinión, artículos científicos o libros a lo largo de estas décadas.

Armé un equipo con más de treinta profesionales, donde el estudio, la rigurosidad y el trabajo de equipo son pilares centrales, pero también el cuidado personal, el humor y la creatividad. El Dispositivo, a diferencia de otros espacios, es una buena mezcla de todo eso.





Dr. Federico Pavlovsky | Médico psiquiatra, fundador y director del Dispositivo Pavlovsky

Sitio web: dispositivopavlovsky.com

hatsApp: +54 9 11 4033-3089

Mail: [email protected]