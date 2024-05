“Camino Akashico: Explorando los Registros Akáshicos, un Portal Hacia la Sanación y el Autoconocimiento"

CREDITO CARAS

¿Qué son los Registros Akáshicos y cómo definirías su importancia en la espiritualidad y el crecimiento personal?

Hay muchas maneras de definirlos, si buscamos siempre van a hablar de un lugar donde se almacenan las experiencias del alma. Donde se encuentra toda la información del universo. A mí me gusta bajar a tierra esta definición y decir que es una experiencia que nos ayuda a conectar con nuestro Yo superior, con nuestros guías espirituales, ancestros y seres queridos, para guiarnos en esta vida terrenal. Nos ayuda mucho a balancear nuestros distintos cuerpos: el físico, emocional, mental, espiritual. Es una herramienta que nos trae mucha sanación a nivel personal y a nuestro alrededor.

¿Cómo te adentraste en el estudio y la práctica de los Registros Akáshicos?

Llegué a mi primera sesión debido a que estaba atravesando una crisis muy grande en mi vida, que llevaba más de 3 años. Donde había desequilibrio físico, emocional, psicológico y aunque aún no lo sabía también espiritual. Llegué con una cervicalgia muy importante, que me daba mareos, mezclada con años de ansiedad crónica y ataques de ansiedad y otros temas como problemas de pareja y laborales. Es decir, ¡crisis por donde lo veas! Esa primera experiencia que fue en diciembre del 2015, fue un antes y un después en mi vida. Realmente sentí algo superado, algo que no había sentido con otras terapias, no sabía explicarlo pero algo sucedió, la persona que me leyó mis registros, con algo estaba conectando, porque llegó a decirme y visualizar cosas que me resonaron muchísimo y hasta pude sentir en mi propio cuerpo ese día. Sentí mucha sanación y conexión con algo mayor, algo superior. Tiempo más tarde continué con las sesiones y me inicié con él en esta hermosa herramienta. Fueron varios años de diferentes iniciaciones, de prácticas para llegar finalmente a convertirme en Maestro akáshico.

¿Cuál es el proceso típico de una sesión de lectura de Registros Akáshicos y qué beneficios pueden obtener los participantes?

Básicamente requiere de un ambiente tranquilo, de que el consultante pueda estar concentrado y presente en la sesión, es un momento para poder conectar con lo sutil. En la sesión, hoy en día la hacemos online, hacemos una pequeña introducción donde le comento cómo será la misma y realizamos una pequeña armonización y meditación para entrar en otra vibración. Luego de algunos pasos e invocaciones que realizo, entramos en los registros akáshicos de la persona y la información comienza a “bajar”, llega en forma de visualización, sensaciones, palabras, vidas pasadas, consejos, entre otros. Lo que está listo para manifestarse lo hará. Luego de recibir la información, el consultante puede hacer las preguntas que desee y se reciben las respuestas de los guías. Los beneficios principales son sanación, guía y un sentimiento de armonía, paz y liberación. Depende siempre de la propia persona seguir su camino de evolución y conseguir mayores resultados. Pero sin dudas es una herramienta muy poderosa y amorosa para acompañarnos en ese proceso.

¿Qué aspectos diferencian a Camino Akáshico de otros servicios de lectura de Registros Akáshicos?

Podría decir que hoy en día se expandió mucho esta herramienta, con lo cual es algo positivo, pero por otro lado hay personas que realmente no conectan de manera profunda con los registros, sino que es algo superficial y poco transformador. Lo que puedo decir es que gracias a mi formación y con el maestro que logré conectar, la técnica que usamos es muy profunda y transformadora. Sin dudas no es para todos, sino para los que realmente quieran superar patrones, traumas, tengan la valentía y se entreguen a ello. Por otro lado es una sesión súper amorosa, donde los mensajes bajan de una forma súper cuidada y siempre por el bien de todos los involucrados.

¿Qué consejos le darías a alguien que está interesado en explorar sus propios Registros Akáshicos por primera vez?

Le diría que busque un maestro akáshico con el cual resuene y seguro sea por ahí su camino, “cuando el alumno está listo el maestro aparece” dice el refrán, y agrego que cada persona resonará con quien tenga que ser. Y si llegan a tener una experiencia que no les sumó mucho, les aconsejaría que prueben con otra persona hasta lograr encontrar el maestro que sí es para ellos. Es un camino que se disfruta mucho y trae muchos beneficios en el sendero espiritual.

¿Cómo ves el futuro de los Registros Akáshicos y su relevancia en el contexto actual de búsqueda espiritual y autoconocimiento?

Decir que es una herramienta muy antigua, muchos pueblos ya conectaron con ella. Diría que ayuda muchísimo a conectarnos cada vez más con la sabiduría universal, y es algo que vendría muy bien para empezar a ver la realidad desde otra perspectiva, y ayuda a que cada uno se enfoque en mejorar ellos mismos, para así tener una sociedad cada vez mejor y más evolucionada.

Los invito a visitar mi canal de YouTube, donde podrán explorar una amplia variedad de temas relacionados con la astrología y acceder a más información sobre distintos tópicos: https://youtu.be/6q0EC1L1MkE?si=Kzo4e77NMnSmuHg0

WhatsApp: 11 6928-1615

Instagram: @camino.akashico

YouTube: Camino Akashico