La nueva vida de Noelia Cobos, la madre de la hija de Soy Rada

Noelia Cobos, la madre de la hija de Soy Rada, transita una etapa personal que combina su faceta artística con la maternidad, mostrando cómo transita distintos escenarios. Su rol dentro de la música y su presencia en el mundo de la moda se integran en un camino que refleja versatilidad y equilibrio, integrándose a la perfección con su vida familiar.

Noelia Cobos, la madre de la hija de Soy Rada, combina su vida familiar con su pasión artística

Noelia Cobos, la madre de la hija de Soy Rada, vive una vida marcada por la música, la actuación y la crianza, en un recorrido que la posiciona dentro del ambiente artístico. Su capacidad para unir diferentes disciplinas le permite sostener una identidad propia y en constante evolución, equilibrándose a la perfección con su rutina diaria.

Noelia Cobos

La madre de Bianca Aristarán combina distintas facetas en su carrera y en su vida personal. Modelo y actriz, también se destaca como violinista de la Orquesta Sinfónica Municipal de La Plata, un rol que le permitió consolidar una trayectoria en la música académica y participar en proyectos de gran relevancia.

En este contexto, la versatilidad de Noelia Cobos la llevó a compartir escenario con figuras destacadas como Cacho Castaña y Rod Stewart, además de incursionar en el teatro de revista junto a Jorge Guinzburg en Villa Carlos Paz. Desde pequeña, estuvo vinculada a la música y con géneros variados, aunque su formación fue principalmente clásica.

“Mi formación es clásica pero no es mi mayor pasión. No sé, cuando estoy con el violín siento que lo mejor que puedo tocar es algo de Piazzolla. Me conmueve”, contó en una entrevista. Su disciplina académica le otorga rigor y precisión, aunque admite que improvisar le resulta un desafío. Esa dualidad entre lo clásico y lo popular marcó su identidad como artista.

Perfil artístico y una destacada imagen sobre el escenario, la vida de Noelia Cobos

En paralelo a su carrera musical, Noelia Cobos desarrolló una imagen que la acerca al perfil de femme fatale, algo que ella misma toma con humor. “Soy consciente de lo que genero con mi cuerpo y no me molesta que me encasillen. Yo sé mejor que nadie quién soy”, comentó en diálogo con El Día.

Bianca Aristarán, Soy Rada y Noelia Cobos

Pero la maternidad ocupa un lugar central en la vida de la violinista, quien ya es madre de tres hijos, Bianca, Juana y Ringo. Aunque disfruta del mundo del espectáculo, afirma que no introduciría a sus hijos en el ambiente televisivo, ya que conoce de cerca las exigencias de ese entorno. Esa decisión refleja la importancia que le da a la crianza y al equilibrio entre su carrera y la vida familiar.

Su historia con Soy Rada comenzó gracias a Jorge Guinzburg, quien fue el puente que los unió. La relación estuvo marcada por idas y vueltas, pero siempre tuvo como eje la llegada de su hija. Con el paso del tiempo, ambos decidieron tomar caminos distintos y Noelia Cobos inició una relación con quien es el padre de sus dos hijos menores.

Noelia Cobos, Bianca Aristarán y Juanita

Noelia Cobos, la madre de la hija de Soy Rada, transita una nueva vida en la que la música, la actuación y la maternidad se entrelazan de manera natural. Su recorrido artístico la llevó a destacarse como violinista de la Orquesta Sinfónica Municipal de La Plata y a participar en distintos proyectos, mientras que su rol como madre ocupa un lugar central en su recorrido.

VDV