Así quedó la renovación deco de Yanina Latorre: estilismo, minimalismo y mesas tendencia

Yanina Latorre es una de las conductoras que logró crear una comunidad grande de seguidores en Instagram y en la televisión argentina. Su información y manera de contar las noticias de las celebridades la llevó a reunir a más de 3 millones de usuarios atentos a sus redes sociales. En las últimas semanas, se sumó a la tendencia de remodelar los hogares y apuntó por un cambio de estilo en el living de su casa. Finalmente, logró el resultado que quería, fusionando el estilismo y minimalismo con las mesas tendencia.

Yanina y Diego Latorre en su hogar

Así quedó el living de Yanina Latorre: estilismo, minimalismo y mesas tendencia

Las celebridades no dudan en hacer cambios en sus hogares, en cada cambio de temporada y etapa de su vida. Sus casas son el fiel reflejo de sus gustos personales, y por eso van fusionando su estilo con las tendencias del momento. Yanina Latorre apuntó a hacer una renovación deco del living, y encontró estilismo en la modernidad que tanto la acompaña. Tras semanas de elecciones, mostró cómo quedó el resultado final, con la fusión del minimalismo y las mesas ratonas tendencia.

En sus historias de Instagram, la conductora mostró que apuntó aún más fuerte a los colores neutrales como el negro y blanco, y eligió los muebles que representen de la mejor manera su amor por lo moderno y escandinavo. El living unifica espejos, cuadros abstractos, libros y revistas de espectáculos con los sillones de tela blanca y la alfombra clara con líneas negras. Como centro de atención, eligió el Coffee Table Styling que imita al estilismo con un enfoque en la simetría y el orden. Las mesas ratonas negras hacen contraste con los objetos y los almohadones presentados frente a ellas.

Así quedó la renovación deco de Yanina Latorre

La casa de Yanina Latorre: guiños a Diego Latorre, estilo moderno y minimalista

Yanina Latorre disfruta del lujo escandinavo y moderno de su casa de Pilar, donde no duda en hacer algunas remodelaciones para mantener en tendencia sus gustos. Es así como, en sus constantes posteos de Instagram, muestra el interior de su hogar, con una paleta de colores neutrales que viaja de los negros y grises a los blancos puros.

La conductora vive en un lujoso barrio privado, en una casa de dos plantas, que tiene desde patio exterior, las habitaciones individuales de sus hijos y un cuarto de televisión hasta cuadros en honor a Diego Latorre y una decoración minimalista y moderna. En la mayoría de las fotos que comparte, se puede ver un estilo fuerte geométrico que imita a las tendencias de las celebridades. Sin embargo, busca darle una vuelta de tuerca colorida y diferente visual con cuadros abstractos y algunos detalles históricos.

La casa de Yanina Latorre

Sin embargo, en las últimas semanas, apuntó a una renovación de su living, y enamoró a todos con el nuevo espacio que decoró. Con el blanco y negro como paleta elegida, y estilismo en las mesas tendencia, Yanina Latorre se coronó como una influencia de las decoraciones hogareñas, con una clara inclinación a la modernidad y el minimalismo. Sus seguidores no tardaron en destacarlo y anotar algunos de sus favoritos para poder llevarlo a sus propias casas.

A.E