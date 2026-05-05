Así es el moderno espacio en el que María Belén Ludueña amamanta a su hijo, Vito: colores neutros y armonía

María Belén Ludueña mostró el moderno espacio en el que amamanta a su hijo Vito, un lugar pensado para transmitir calma y armonía. Con una estética simple y funcional, se convirtió en el rincón elegido para acompañar esta nueva etapa de su vida familiar. La conductora sorprendió con un íntimo momento con el pequeño a días de su nacimiento.

María Belén Ludueña mostró cómo es el íntimo espacio donde amamanta a su hijo, Vito

A días del nacimiento de su hijo, María Belén Ludueña sorprendió al mostrar cómo es el moderno espacio en el que comparte momentos con su hijo Vito, un ambiente que refleja serenidad y equilibrio. La elección de este rincón marca el inicio de una etapa distinta, donde la maternidad se integra de manera natural a la vida cotidiana.

María Belén Ludueña y Vito

En las últimas horas, la reconocida periodista compartió en sus redes sociales un tierno momento junto a su pequeño hijo, fruto de su relación con Jorge Macri. Su publicación mostró un espacio pensado para transmitir serenidad y equilibrio, donde cada detalle fue seleccionado para acompañar la maternidad con funcionalidad.

El cuarto se caracteriza por la presencia de colores neutros que dominan la escena y generan una atmósfera equilibrada. La imagen mostró a María Belén Ludueña en un sillón claro, acompañado por un cojín de lactancia, aportando practicidad y confort, convirtiéndose en el lugar ideal para amamantar y manteniendo una estética cuidada.

María Belén Ludueña y Vito

La luz natural que ingresa a través de amplios ventanales refuerza la sensación de armonía y conexión con el entorno. A un costado, una mesa redonda con detalles decorativos y una planta complementan la estética del espacio, aportando un toque natural al ambiente. Además, la imagen permitió ver algunos de los regalos que fueron llegando para el bebé, desde un caballito de madera hasta una jirafa de peluche.

La habitación tendencia de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

A pocos días del nacimiento de Vito, María Belén Ludueña mostró cómo quedó la habitación del pequeño, con una cuna de madera blanca, con una estructura robusta y barandas finas que transmiten seguridad y ligereza visual. Este modelo incluye una cómoda integrada con cajones, lo que aporta practicidad.

Habitación de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Por otro lado, sumó una segunda cuna más pequeña y liviana, también en color blanco. Su diseño simple y flexible la convierte en una opción auxiliar. Este modelo suma un costado más lúdico, acompañado por peluches y detalles decorativos que aportaron un aire más infantil sin perder la estética minimalista del resto de la casa.

El cuarto de Vito se completa con una paleta neutra y materiales suaves, siguiendo un estilo que busca transmitir calma y equilibrio. La elección de María Belén Ludueña de dos cunas en lugar de una única pieza central marca una nueva forma de entender los espacios infantiles, donde el diseño se adapta a las necesidades de la familia.

Vito, María Belén Ludueña y Jorge Macri

María Belén Ludueña mostró el moderno espacio en el que amamanta a su hijo Vito, un lugar pensado para transmitir calma y armonía. La elección de este rincón refleja la etapa que atraviesa junto a su familia, donde los colores neutros y la serenidad del ambiente acompañan cada momento de la maternidad.

VDV