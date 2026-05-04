Detuvieron a un hombre que planeó matar a las hijas de Máxima Zorreguieta, las princesas Amalia y Alexia

Durante los últimos días, la familia real estuvo rodeada de felicidad y lindos momentos, con la celebración del Día del Rey. Sin embargo, los colores y el amor pasó a segundo plano cuando, desde las autoridades, confirmaron que tuvieron que detener a un hombre que planeo matar a las hijas de Máxima Zorreguieta. Las princesas Amalia y Alexia se robaron la atención mediática, mientras volvieron a poner en el debate público la seguridad de ellas y las medidas que la Casa Real debe tomar al respecto.

La familia real de Países Bajos

Detuvieron a un hombre que atentó contra las hijas de Máxima Zorreguieta

La seguridad de las princesas Amalia y Alexia se volvió centro del debate público, ya que, este lunes 4 de mayo, un nuevo caso de amenazas de muerte llegó al tribunal de La Haya. Las autoridades de Países Bajos detuvieron a un hombre de 33 años, el pasado mes de febrero, por sospechoso de preparar un ataque. Según dieron a conocer medios locales como RTL y AD, y Europa Press, él fue interceptado en la ciudad sede del parlamento portando dos hachas, desatando nuevamente el debate por la seguridad de las princesas.

A horas de comenzar la primera vista judicial, los medios de comunicación dieron detalles como que en una de las armas figuraba grabado el nombre de Alexia, mientras que en la otra podían leerse las palabras "Mossad" y "Sieg Heil", los servicios de Inteligencia de Israel y un lema vinculado al régimen nazi, respectivamente. Además, los agentes encontraron un documento manuscrito en el que aparecían los nombres de ambas princesas y "bloedbad", un término neerlandés que puede traducirse como "baño de sangre". Por el momento, no fue aclarada la motivación del detenido ni el alcance real de sus intenciones, pero el debate comenzó y volvió a poner en el centro la seguridad de las princesas como centro de polémicas.

Las princesas Amalia, Ariane y Alexia

El exilio de la princesa Amalia: su seguridad como parte central de la problemática

Las amenazas recibidas en los últimos meses no fueron los únicos que tuvo que enfrentar la heredera al trono, la princesa Amalia. Si bien se prepara para ser reina y vivir estos momentos, ella fue centro de polémicas durante varios años, debido a un exilio de su país y a amenazas de ser perseguida. En el 2022, comenzó una de las etapas más duras de su vida pública. La joven princesa se vio obligada a abandonar su residencia de estudiantes en Ámsterdam tras una serie de amenazas vinculadas, según diversas informaciones, al crimen organizado.

Amalia pasó largas temporadas lejos del foco mediático y reforzó su seguridad hasta el punto de trasladarse temporalmente a Madrid, donde continuó parte de su formación académica. Sin embargo, en años anteriores, también vivió complicados momentos, ya que un exmilitar se obsesionó con ella, al punto de seguirla en todas sus salidas, conseguir el Instagram de una de sus mejores amigas y mandar mensajes intimidatorios.

Princesa Amalia

En las últimas horas, la seguridad de las princesas de Países Bajos volvió a verse afectada y posicionada en el centro de la mediatización, luego de que detuvieran a un hombre de 33 años por planificar matar a Amalia y Alexia. Las autoridades no dudaron en confirmar el suceso y exponer el presente de la investigación. Las redes sociales, por su parte, desataron el debate sobre cómo se lleva adelante la seguridad de ambas mujeres, al mismo tiempo que lo ocurrido y posibles motivos.

A.E