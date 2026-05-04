Nicole Kidman y su hija Sunday sorprendieron en la Met Gala: plumas, brillos y un debut que marcó la noche

La MET Gala 2026 nos regaló uno de esos momentos que quedan grabados, no solo por la moda, sino por la complicidad que se vio en la alfombra roja. Nicole Kidman, que este año tuvo el rol clave de co-presidenta, decidió que no había mejor ocasión para presentar oficialmente a su hija, Sunday Rose Kidman Urban, en el evento más exclusivo de Nueva York. Ambas mostraron un equilibrio perfecto entre la experiencia de una leyenda de Hollywood y la frescura de una nueva generación que pisa fuerte.

El triunfo del rojo monocromático y la apuesta por las texturas de Nicole Kidman

Nicole Kidman fue, literalmente, una llamarada roja. Su look monocromático en ese tono sangre tan profundo fue una apuesta total al dramatismo. El vestido, tipo Moulin Rouge, cubierto de lentejuelas que brillaban con cada movimiento, encontraba su punto de fuga en unas plumas espectaculares que envolvían su cintura y puños, dándole un aire de "obra de arte viviente" muy acorde a la temática de este año. Además, ese flequillo recto y la melena extra larga le dieron un toque moderno que refrescó muchísimo su imagen habitual.

Nicole Kidman en la MET Gala

Nicole Kidman no solo cumplió con su rol de anfitriona, sino que definió la tendencia estrella de la temporada al apostar por un look totalmente coordinado. El uso del rojo sangre desde el vestido hasta los detalles de los puños demuestra cómo el monocromatismo puede ser dramático y elegante a la vez cuando se juega con los materiales adecuados. Las lentejuelas y las plumas no fueron solo adornos, sino los elementos que transformaron su silueta en una pieza artística coherente con el espíritu de la gala de este año.

Nicole Kidman y su hija Sunday en la MET Gala

Sunday Rose: un debut que une el romance con la vanguardia

Por su parte, Sunday Rose no se quedó atrás en su gran debut. Para su primera gala, la joven de 17 años eligió un estilo mucho más etéreo y romántico que contrastaba ideal con el poder del rojo de su madre. Sunday lució un diseño en rosa pastel: una pieza strapless con un volumen increíble en la parte superior, formado por texturas que parecen pompones de pétalos en degradé.

Sunday Kidman en la MET Gala

La primera aparición de Sunday Rose Kidman Urban en la MET Gala dejó claro que la joven tiene un sentido del estilo muy definido. Al alejarse del brillo intenso de su madre y optar por un diseño strapless en rosa pastel cargado de volumen y flores tridimensionales, logró un equilibrio visual que permitió a ambas destacar por separado.

Lo que más llamó la atención de este dúo fue cómo lograron convivir dos tendencias tan fuertes. Mientras Nicole Kidman impuso el monocromatismo y el brillo rígido, Sunday trajo la delicadeza de las flores tridimensionales y los tonos pasteles que son tendencia este 2026. Verlas caminar juntas por las escalinatas del MET dejó claro que el estilo es algo que definitivamente se hereda, pero que cada una sabe cómo adaptarlo a su propia personalidad. Sin duda, un debut que no solo marcó la noche, sino que abre una nueva etapa para la hija de la modelo en el mundo de la alta costura.

Fotos: AFP

AM