Lucía, la nieta de Susana Giménez, mostró la nueva decoración de su casa que comparte con Zaira Nara

Lejos del ruido mediático, Lucía Celasco construyó su propio camino dentro del universo del diseño y la moda. Nieta de Susana Giménez, pero con una identidad marcada por lo conceptual, la empresaria se posiciona desde hace años en el mundo de la moda sustentable, donde la curaduría y el detalle son parte central de su trabajo.

Lucía Celasco

Esa misma lógica se traslada a su vida cotidiana. En las últimas horas, Lucía Celasco mostró parte de la decoración de su casa, dejando ver un espacio donde el estilismo no es accesorio, sino protagonista. Cada elemento responde a una mirada clara, donde el equilibrio entre lo estético y lo habitable marca el tono general.

La cuidada alfombra de Lucía Velasco

Uno de los elementos más llamativos en el living de Lucía Velasco es sin duda una alfombra de rayas en blanco y negro, la misma que se convierte en pieza central y que organiza visualmente el espacio. Más allá de su función práctica, actúa como un recurso gráfico que delimita el espacio y aporta contraste dentro de una paleta dominada por tonos neutros.

Así es la alfombra de Lucía Celasco

El diseño no solo suma identidad, sino que también establece el ritmo visual del ambiente. Sobre ella se apoyan muebles de líneas limpias y materiales diversos que dialogan sin competir, reforzando una estética contemporánea y equilibrada.

El detalle que comparte con Zaira Nara

Ese mismo diseño de alfombra, se pudo ver también en la casa de Zaira Nara. En un espacio con una estética completamente distinta. En este caso, el ambiente se presenta mucho más despojado, con un sofá bajo de líneas rectas, una pared blanca sin intervención y una paleta reducida al blanco, negro y gris.

La alfombra de Zaira Nara

Sin elementos decorativos que compitan, todo el foco se concentra en la combinación de texturas y en la simplicidad del espacio. Así, un mismo objeto logra adaptarse a dos universos diferentes: mientras Lucía Celasco lo integra dentro de un ambiente más curado y cálido, Zaira Nara lo incorpora desde una lógica más minimalista, demostrando cómo el diseño puede reinterpretarse según el estilo de quien lo habita.