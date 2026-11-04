Cecilia Peralta: arquitectura, liderazgo femenino y organización de eventos en La Rioja

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La arquitecta Cecilia Peralta es fundadora y directora de Arquitecta de Eventos, una empresa de La Rioja especializada en la organización, planificación, producción y ambientación de celebraciones. Con más de 16 años de experiencia en el sector, logró consolidar una propuesta que combina diseño, gestión profesional y atención personalizada, especialmente en el mercado de las fiestas de egresados.

Su recorrido comenzó con una visión clara: aplicar los conocimientos de la arquitectura y la planificación a una actividad que requería herramientas de organización y gestión. Desde sus inicios, entendió que cada evento debía abordarse como una experiencia que involucrara creatividad, administración de recursos, coordinación de equipos y atención a los detalles.

De la arquitectura a la gestión empresarial

Con 25 años de trayectoria como arquitecta, especializada en planificación del transporte y urbanismo, complementó su formación con estudios de posgrado y maestrías vinculados con la gestión y la administración de organizaciones.

Estos conocimientos le permitieron incorporar herramientas de planificación estratégica, administración financiera, análisis de rentabilidad y coordinación de equipos a su emprendimiento.

El crecimiento de Arquitecta de Eventos estuvo impulsado principalmente por las recomendaciones de sus clientes. Con el tiempo, la confianza construida a través de cada celebración permitió ampliar su presencia y fortalecer su posicionamiento en La Rioja.

Una propuesta que conecta personas y genera oportunidades

Uno de los principales diferenciales de la empresa es su servicio integral de planificación, producción y ejecución de eventos, acompañado por alianzas estratégicas con marcas y comercios locales que ofrecen descuentos, promociones y beneficios a su comunidad.

En el ámbito de las fiestas de egresados, la propuesta busca acompañar a estudiantes y familias durante todo el último año escolar, mediante actividades, encuentros y experiencias compartidas.

Además, la firma desarrolla iniciativas de acompañamiento y alternativas de ayuda económica para familias que necesitan apoyo, con el objetivo de facilitar su participación en estas celebraciones.

Para Cecilia, el crecimiento de la empresa también representa el valor del liderazgo femenino y la profesionalización del sector de eventos. Su experiencia demuestra cómo la formación, la innovación y la capacidad de adaptación pueden impulsar proyectos empresariales desde el interior del país.

Actualmente, su desafío es continuar fortaleciendo alianzas y desarrollando nuevas experiencias, manteniendo el compromiso con quienes confían en su trabajo.

Instagram: @arquitecta.eventos

Correo electrónico: [email protected]

Contacto: 380 454 8654

Sitio web: arqceciliaperalta.com.ar