Dr. Lucas Ramundo: innovación y atención personalizada en salud vascular

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La vocación por la medicina del Dr. Lucas Ramundo comenzó en su entorno familiar, inspirada por su padre, también médico. Se formó en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde sus primeras experiencias como practicante en hospitales públicos despertaron su interés por las especialidades quirúrgicas.

Al finalizar sus estudios, regresó a su ciudad natal, Mar del Plata, donde completó las residencias en Cirugía General y Cirugía Vascular Periférica. Posteriormente, profundizó su formación en centros de referencia de Argentina, especializándose en técnicas endovasculares mínimamente invasivas, que transformaron el abordaje de las patologías vasculares.

Tecnología y compromiso con el paciente

Su diferencial profesional se basa en combinar el conocimiento científico con una atención cercana y personalizada. La ética médica, la transparencia, la empatía y la formación continua son los pilares de su trabajo, orientado a acompañar a cada paciente durante el tratamiento.

Uno de los principales desafíos de su especialidad es derribar la creencia de que los problemas venosos y arteriales son únicamente estéticos o inevitables con la edad. En este sentido, destaca la importancia de la salud vascular y su impacto en la calidad de vida.

Los avances tecnológicos permiten actualmente realizar procedimientos ambulatorios, guiados por imágenes y mínimamente invasivos, con resultados efectivos y duraderos en tiempos más reducidos.

Domus: un nuevo proyecto médico

De cara al futuro, el Dr. Ramundo trabaja junto a otros colegas en la creación de Domus, una nueva institución médica que reunirá especialidades como flebología, dermatología, ginecología y cirugía plástica.

El proyecto busca consolidar un espacio donde el equipamiento de última generación, la excelencia profesional y la calidez humana se complementen para ofrecer una atención coordinada, centrada en las necesidades de cada paciente.

CONTACTO

Instagram: @drlucasramundo

Wpp: +5492236356928

Mail: [email protected]