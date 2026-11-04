Piu Bella: accesorios personalizados para destacar la belleza de cada mujer

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Piu Bella nació en 2010 con el propósito de ofrecer un espacio dedicado a los accesorios y complementos, donde cada mujer pudiera encontrar opciones acordes a sus gustos y necesidades. Lo que comenzó como un emprendimiento impulsado por la pasión por las manualidades y los trabajos artesanales se transformó en una marca que apuesta por la personalización, la cercanía y la atención individualizada.

Su nombre significa “más linda” en italiano y refleja la esencia del proyecto: promover la seguridad y la confianza en una misma, destacando la belleza natural de cada mujer a través de los accesorios adecuados.

De un emprendimiento personal a un espacio propio

La historia de Piu Bella comenzó en un momento de cambios personales para su creadora. Desde sus primeras ventas en la facultad y casas particulares, el proyecto fue creciendo de manera orgánica, pasando por ferias, muestras de arte y comercialización online.

En 2021 llegó un paso importante: la apertura de su primer local físico, concebido como un espacio de encuentro donde las clientas pudieran sentirse cómodas, recibir asesoramiento y encontrar accesorios para diferentes ocasiones.

Inicialmente, la propuesta se concentraba en la elaboración de accesorios artesanales. Con el tiempo, y en respuesta a las necesidades de sus clientas, incorporó nuevas líneas de productos, como marroquinería, sombreros, joyas de acero y mates, ampliando así su oferta.

Personalización y nuevos proyectos

Uno de los principales diferenciales de la marca es la posibilidad de confeccionar piezas únicas para momentos especiales, adaptadas a los gustos y preferencias de cada clienta. La atención cercana y el acompañamiento durante la elección forman parte de su identidad.

De cara al futuro, Piu Bella proyecta ampliar su espacio físico para brindar mayor comodidad y desarrollar cápsulas exclusivas y limitadas de accesorios de fiesta y para novias, con propuestas listas para llevar.

Con más de una década de trayectoria, la marca continúa creciendo bajo una premisa: acompañar a cada mujer a expresar su estilo y sentirse más segura a través de los detalles que elige.

CONTACTO

Teléfono: 3865579889 (Camila)

Instagram: @accesoriospiubella

Ubicacion: Colon 223, Concepcion (Tucumán)