Una arquitectura con raíz

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Cada una encuentra su propio carácter entre la luz, el color y sus materiales. Ambas comparten la convicción de que la tradición no es un repertorio de formas para imitar, sino un conocimiento sobre cómo habitar este paisaje. Galerías, arcos y patios son los elementos con los que ArecoArqs proyecta una arquitectura contemporánea con raíz local, pensada para quienes la habitan.

Las dos viviendas, ubicadas en la zona de quintas, son exentas, resueltas en una sola planta y con un mismo elemento organizador: la galería.

Las galerías componen el espacio a donde transcurre la vida cotidiana: allí se convive, se descansa y se contempla. Los arcos funcionan como marcos del paisaje. Las fachadas recuperan las cornisas, que dan límite a los volúmenes q a su vez imprimen su propio ritmo.

La chapa, la madera, el hierro y la mampostería componen un vocabulario común, reconocible en las casas de pueblo y en los cascos de las antiguas estancias.

Rejas, celosías, columnas con tímidos ornamentos, cenefas, faroles y puertas antiguas, completan y aportan memoria a cada espacio.

Otro elemento que comulga en estas dos obras es el color. La paleta dispara de pigmentos tierra, ceniza y hueso, propios de las construcciones tradicionales de la región, y dan a los volúmenes una presencia serena.

Son casas jóvenes que parecen haber estado siempre ahí, y que confirman que la identidad de Areco no es solo un patrimonio a conservar, sino también una forma viva de seguir construyendo.

ARECOARQS

@arecoarqs

estudioarecoaqs.framer.website

San Antonio de Areco

Bs.As. Argentina

Fotos: @juandelcastello