Cómo respira tu hijo importa

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"En boca cerrada no entran moscas", decían las abuelas. Detrás de ese dicho hay una gran verdad: un chico que respira por la nariz, de día y de noche, tiene más chances de crecer y desarrollarse de manera óptima.



Se habla de respiración bucal cuando el niño respira por la boca la mayor parte del día y duerme con la boca abierta. Cuando esto pasa, todo el cuerpo se ve afectado.



El aire que entra por la boca no pasa por el filtro ni la humedad que ofrece la nariz, así que estos chicos se enferman con más frecuencia. Además, la respiración bucal afecta el sueño: un niño que no descansa bien, no repara bien, y queda en desventaja frente a otro que respira toda la noche por la nariz.



Como la boca no está preparada para cumplir esa función todo el tiempo, se adapta: la mandíbula baja, la lengua se apoya abajo y el paladar se eleva para dejar pasar el aire. Este cambio afecta el crecimiento de los arcos donde están los dientes de leche y se están formando los definitivos. Por eso, en el consultorio solemos ver dientes amontonados, paladares angostos y elevados, ojeras, dificultades de comportamiento, hiperactividad y más caries.



¿Por qué pasa esto? Porque se pierde el mejor "aparato" que nos dio la naturaleza: la lengua apoyada en el paladar, moldeando el hueso como una etiqueta y guiando su crecimiento en la dirección correcta.



Una vez instalada, la respiración bucal requiere un abordaje transdisciplinario. El ortodoncista y el odontopediatra, formados en crecimiento y desarrollo, guían a la familia en ese camino.



Hay hábitos que la favorecen, como el uso prolongado de chupete, mamadera y succión del dedo. Otras veces, la causa debe evaluarla el pediatra, el otorrinolaringólogo, el fonoudiologo o el alergista.



Muchas veces son los propios papás y mamás quienes detectan que su hijo respira por la boca, y así llegan a la consulta. Por eso, ante la duda, o si notan a su hijo con la boca abierta gran parte del día, la recomendación es consultar: cuanto antes se detecta, más simple es el tratamiento.

Dani & Pia | Odontopediatría

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