Una de las Trillizas de Oro se operó de la vista y sorprendió a sus hermanas con una divertida reacción: “Ahora sí te veo”

María Emilia, María Laura y María Eugenia, conocidas popularmente como Las Trillizas de Oro, mantienen una estrecha relación con sus seguidores en las redes sociales. A lo largo de los años, las hermanas construyeron una trayectoria en los medios y conservaron ese vínculo que las caracteriza, entre anécdotas, bromas y momentos de su vida familiar.

Trillizas de Oro volvieron a protagonizar un divertido momento en redes

En esta oportunidad, las tres volvieron a coincidir en una escena distendida que quedó registrada en video. Entre comentarios espontáneos y ocurrencias, protagonizaron un intercambio que dejó ver, una vez más, la complicidad que existe entre ellas y la naturalidad con la que se relacionan.

El divertido intercambio entre Las Trillizas de Oro

María Laura fue quien invitó a su hermana a acercarse a Enzo, su sobrino nieto. “Vení, vení a conocer a tu sobrino nieto, porque ahora sí, ahora podés ver”, le dijo a María Emilia, en referencia a la operación de la vista. Al encontrarse con el bebé, Meme reaccionó con ternura y comenzó a hablarle mientras observaba sus rasgos.

“¿Vos sos Enzo? Ahora sí te veo, bomboncito de mi corazón, con estos ojos que tiene la nueva Meme. Cosita de mi corazón, ya vamos a jugar. Sí, mi amor, sí, mi amor”, expresó, mientras se dirigía al pequeño con cariño. La escena quedó marcada por sus palabras y por la espontaneidad con la que se acercó a conocerlo.

La conversación de Las Trillizas de Oro sobre la operación de la vista

Sin embargo, María Laura llevó la charla hacia la posibilidad de que ellas también se operaran: “¿Cuándo nos operamos nosotras?”, le preguntó a María Eugenia, quien respondió que estaba cómoda con sus lentes de contacto. La conversación siguió entre bromas sobre la edad y las dificultades para ver, con el humor que caracteriza a las hermanas.

Las Trillizas de Oro con Enzo

“Nosotros podemos tirar tres o cuatro años más. ¿No es cierto, Emilia? Ya estaba un poquito ciega”, comentó María Laura, entre risas. Luego, reafirmó su lugar entre las trillizas con una frase que María Emilia confirmó: “Siempre fui la primera en todo”. Así, el tema de la vista se convirtió en otro motivo para compartir un momento distendido entre las tres.

El primer encuentro de Las Trillizas de Oro con Enzo

El pasado mes de agosto, Las Trillizas de Oro se reunieron para conocer al hijo de Horacio Laprida Jr. y Catalina Falappa. El nacimiento del pequeño sumó un nuevo integrante a una familia numerosa: Enzo es el sexto nieto de María Eugenia; y, en paralelo, es el bisnieto número 22 de Paulina Alicia Rousse, conocida popularmente como Chichita, mamá de las artistas.

En aquella ocasión, María Eugenia también había protagonizado un intercambio divertido al saludar al recién nacido. “Hola, Enzo, no me esperaste. Lo que pasa es que estaba en el cumpleaños de tu primo”, le dijo, al explicar que el bebé había nacido el lunes y que otro de sus nietos había cumplido un año el miércoles. Entre bromas sobre la cantidad de primos que tendría para compartir juegos, Las Trillizas de Oro celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia.