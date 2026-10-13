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ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE 13-10-2026 06:14

Pamela Pantano: kinesiología especializada, innovación y acompañamiento integral

Para la especialista, la clave de una evolución segura está en integrar la rehabilitación antes, durante y después del quirófano. Galería de fotosGalería de fotos

Pamela Pantano: kinesiología especializada, innovación y acompañamiento integral
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Pamela, contanos cómo fueron tus inicios en la profesión
Mis comienzos en la kinesiología estuvieron marcados por el interés en comprender el cuerpo desde una mirada funcional e integral. Comenzando por la estética corporal y facial, tratamientos vasculares y linfáticos, oncología, pero con el tiempo fui orientando mi formación y práctica hacia la recuperación de pacientes quirúrgicos, especialmente en el área de cirugía de pared abdominal, abdominoplastías y tratamientos relacionados con la diástasis abdominal.
La experiencia clínica me llevó a entender que la kinesiología no comienza después de una cirugía, sino que puede formar parte de todo el proceso: pre, trans y postoperatorio. La vida me llevó a conocer personas en el área de salud con responsabilidad y bondad, haciéndome crecer profesionalmente y marcando diferencias en el abordaje de los pacientes.
 

¿En qué áreas de la kinesiología te especializaste y qué tratamientos ofrecés?
Actualmente me especializo en kinesiología postquirúrgica, rehabilitación de cirugía de pared abdominal, diástasis abdominal, REPA, MILA y dermolipectomías y disfunciones pelviperineales.
También trabajo en el área dermatofuncional abordando cicatrices, fibrosis, edema, taping y recuperación funcional.
Mi objetivo es acompañar al paciente durante toda su recuperación, favoreciendo una evolución segura, funcional y estética, siempre dentro de la incumbencia kinésica y en articulación con el cirujano.
 

Pamela Pantano: kinesiología especializada, innovación y acompañamiento integral

¿Cómo lográs que tu práctica  marque una diferencia en la evolución de cada paciente?
Considero fundamental la capacitación continua y el trabajo interdisciplinario. Busco que la kinesiología tenga un rol activo dentro del proceso quirúrgico y no sea solamente una intervención posterior.
La experiencia clínica, la formación específica y el desarrollo de protocolos de trabajo me permiten abordar cada paciente de manera individualizada, integrando función, estética y calidad de recuperación.
 

¿Qué proyectos tenés en marcha para seguir posicionando y jerarquizando la kinesiología quirúrgica?
Mi objetivo es continuar desarrollando y sistematizando protocolos específicos, generar evidencia a partir de la práctica clínica y seguir divulgando el rol de la kinesiología especializada en cirugía de pared abdominal.
Creo que el futuro de nuestra profesión está en estudiar, aprender, investigar y divulgar, jerarquizando el trabajo interdisciplinario y brindando al paciente un acompañamiento cada vez más integral.

 

Pamela Pantano
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Mail: [email protected]
Instagram: Lic. Pamela pantano

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