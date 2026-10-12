Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega: "Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron después de seis años de relación. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, especialmente porque llegó apenas un mes después de que la pareja celebrara su casamiento en una ceremonia íntima en San Isidro, a mediados de septiembre.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La modelo fue quien comunicó la decisión a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram. En su mensaje, expresó el dolor que atraviesa y explicó por qué prefirió hablar antes de que comenzaran a circular versiones sobre el final de la relación. Una de sus frases, en particular, despertó interrogantes sobre los motivos de la ruptura.

Julieta Prandi confirmó su separación de Emanuel Ortega

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Julieta Prandi en sus redes sociales al anunciar la separación. Con esas palabras, confirmó el final de una relación que había comenzado hace más de cinco años y que, semanas antes, había quedado formalizada con el casamiento.

Julieta Prandi anunció su separación de Enmanuel Ortega

En el mismo mensaje, la modelo explicó que decidió hacer pública la noticia para evitar las especulaciones que suelen surgir alrededor de las parejas conocidas: “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, expresó.

La frase de Julieta Prandi que despertó interrogantes

Otro fragmento del comunicado llamó la atención por el mensaje que Julieta Prandi dejó sobre los límites dentro de una relación: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, escribió. La reflexión generó preguntas sobre las circunstancias que llevaron a la separación, aunque la modelo no detalló cuáles fueron los motivos concretos de la ruptura.

Julieta Prandi habló de ciertos límites en la relación que no eran negociables

La declaración también cobró relevancia por el momento en que se conoció, a pocas semanas de su boda con Emanuel Ortega. En medio de las repercusiones, la modelo cerró su mensaje con un pedido de respeto hacia su intimidad: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

La historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega estuvieron juntos durante seis años antes de celebrar su casamiento en septiembre de 2026. La ceremonia se realizó de manera íntima en San Isidro y marcó un nuevo paso en una relación que, hasta entonces, habían construido lejos de una exposición constante sobre su vida privada.

Julieta Prandi se separó a un mes de haberse casado

Sin embargo, a poco más de un mes de aquella celebración, la modelo confirmó que decidió terminar el vínculo. Su anuncio puso fin a las especulaciones sobre el estado de la pareja, aunque dejó sin responder las preguntas acerca de las circunstancias que motivaron la decisión. En su comunicado, Julieta Prandi fue clara sobre lo que quería compartir públicamente y pidió que se respetara su intimidad.